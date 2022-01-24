بسبب كورونا أوركسترا فيينا تلغي حفلاتها في ألمانيا ألغت أوركسترا فيينا الفيلهارموني اثنين من حفلاتها الموسيقية في ألمانيا بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بين أعضائها.

وأعلنت الفرقة الشهيرة، أمس، أن العرضين اللذين كان من المقرر لهما يومي الاثنين والثلاثاء في قاعة كولونيا الفيلهارموني وقاعة هامبورغ الفيلهارموني لن يقاما.

بسبب كورونا أوركسترا فيينا تلغي حفلاتها في ألمانيا

إلغاء الحفل الموسيقي في باريس

وأعلنت الأوركسترا إلغاء الحفل الموسيقي الذي كان مقرراً في باريس يوم 26 يناير، علاوة على إلغاء حفلين في سالزبورغ خلال أسبوع موتسارت-يومي 29 يناير و2 فبراير.

ومن المقرر أن تمضي الأوركسترا قدماً في باقي جولتها مع قائد الأوركسترا الروسي فاليري جيرجيف وعازف البيانو الكلاسيكي الروسي دينيس ماتسوف كما هو مخطط لها في فبراير، مع حفلات في مدينتي إيسن وفرانكفورت الألمانيتين في 21 و22 فبراير، ثم في الولايات المتحدة.

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