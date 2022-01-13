تعد العاصمة أبوظبي مركزاً للأعمال الفنية المعاصرة ومشهد فني ثقافي راسخ، استطاعت أن تستقطب الملايين من الفنانين والرسامين من شتى أنحاء العالم لمشاركة أعمالهم المميزة في معارضها الفنية، فضلاً عن ضمها لمتاحف عالمية مثل متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم وغيرها الكثير، اليوم وفي هذا المقال سنعدد أهم المعارض الفنية في أبوظبي والتي تستحق الزيارة.

6 معارض فنية في مدينة أبوظبي تستحق الزيارة

"سلوى زيدان جاليري" في أبوظبي

تأسس "سلوى زيدان جاليري" في أبوظبي عام 1994، وهو يختص بالفن المعاصر، من خلال عرض أعمال الفنانين المرموقين والناشئين من جميع أنحاء العالم. تضم صالة العرض مختلف الأشكال الفنية بدءاً من اللوحات والصور الفوتوغرافية والمنحوتات وأعمال التركيب الفني وفنون الأداء.

سلوى زيدان هي رسامة ونحاتة ومنسقة فنية، تقوم برعاية المواهب المحلية عبر دعم الفنانين الناشئين، وتشارك سنوياً في العديد من المعارض الإقليمية والدولية. وفي عام 2014، أطلق "سلوى زيدان جاليري" أول معرض عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط مقدماً لعدد من الفنانين المحليين منصة عالمية لعرض أعمالهم الفنية.

الموقع: فندق هيلتون كابيتال جراند أبوظبي، شارع الشيخ راشد بن سعيد

رسوم الدخول: دخول مجاني

الاتصال: 9656 666 02



منارة السعديات

أحد أهم المعارض الفنية في أبوظبي ، افتتح في عام 2009 وهو أول مركز ثقافي وفني في جزيرة السعديات، عبارة عن منشأة ضخمة تقع بالتحديد في حي السعديات الثقافي، وهو ملاذ حقيقي ومثالي لمجتمع الفن والثقافة ومساحة للاسترخاء واستلهام الإبداع من حول العالم. يتألف من ثلاث مساحات للعرض، ويقدم ورش عمل واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي والفني وأنشطة مجتمعية للاجتماع مع الفنانين والرسامين من شتى بقاع الأرض والعالم.

الموقع: حي السعديات الثقافي

رسوم الدخول: دخول مجاني (هناك رسوم لحضور ورش العمل واستوديوهات التصوير)

المواعيد: يومياً (من الساعة 9 صباحاً ولغاية 8 مساءً)

الاتصال: 5800 657 02

6 معارض فنية في مدينة أبوظبي تستحق الزيارة



N2N غاليري

من أشهر المعارض الفنية في أبوظبي ، عبارة عن مساحة فنية ثقافية تأسست لمساعدة الآخرين على اكتشاف جمال المدرسة الأوروبية للفنون، من خلال التركيز على أعمال الفن الأوروبي المعاصر، فهو يقدم مزيجاً من الرسومات والمنحوتات التي تعكس الواقعية والحداثة في آن واحد.

الموقع: داخل مقهى كوستا، برج العين، شارع البطين

رسوم الدخول: دخول مجاني

مواعيد العمل: من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً (من السبت إلى الخميس)

الاتصال: 3778 728 050



معرض421

افتتح معرض 421 عام 2015 ليكون وجهة ثقافية تعمل على تشجيع التعبير الفني ودعم عمليات الإدراك الفكري، من أجل إثراء المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تحويله من مستودعات تقع في ميناء زايد في إمارة أبوظبي، إلى مساحة للفن والثقافة والتصميم والإبداع والأداء والموسيقى، مستقبلة أعمال من قبل أشهر الفنانين والمصممين من الدولة وخارجها.

تتمحور مهمة المعرض في المساهمة في الحوار العام، والتفاعل وتعزيز الحركة الإبداعية في الدولة، وذلك من خلال البرامج الثقافية والمشاريع الفنية. كما ويهدف المعرض ليكون منصة تستضيف سلسلة من المعارض الفنية وعروض الفنانين، بالإضافة إلى توسيع نطاقات الإبداع لتصل إلى جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

الموقع: بجانب مركز الميناء أبوظبي، الميناء

رسوم الدخول: دخول مجاني (يتم دفع تكاليف ورش العمل والبرامج)

مواعيد العمل: من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 8 مساءً (الثلاثاء – الاحد) ويوم الاثنين مغلق

الاتصال: 8803 676 02



اتحاد مودرن آرت جاليري

يعتبر معرض "اتحاد مودرن آرت جاليري" صالة عرض فنية متعددة الأغراض في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي. تهدف إلى توفير مساحة فنية متعددة الاستخدامات ترفع من مستوى الوعي بالمشهد الفني الإماراتي المزدهر وتروج له.

وبالرغم من كونها مؤسسة فنية شابة نوعاً ما، شهدت "اتحاد مودرن آرت جاليري" تطوراً ملحوظاً على الصعيد المهني منذ تأسيسها. فقد نظمت منذ افتتاحها عام 2013 باقة من العروض الفنية الضخمة والمعارض التراثية المحلية، مما ساعد في توطيد العلاقات مع المشهد الفني العالمي والمؤسسات الأكاديمية المرموقة. فضلاً عن تعاونها مع عدد من المؤسسات الدولية مثل "المعهد الفرنسي" و"متحف الفنون الجميلة في بودابست"، و"متحف هيوستن" و"معرض بيثاني للفنون" أو "جائزة الفن السيادية".

الموقع: فيلا رقم 15، منطقة البطين

رسوم الدخول: دخول مجاني

مواعيد العمل: من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً (السبت – الخميس)

الاتصال: 0145 621 02

6 معارض فنية في مدينة أبوظبي تستحق الزيارة



أبوظبي آرت هب

يعد أبوظبي آرت هب للفنون التشكيلية أول مجمع فني متكامل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنصة للتفاعل الفني والثقافي بين الفنانين المواطنين والمقيمين والعالميين. كما ويقوم بتقديم برامج ونشاطات فنية مختلفة وورش عمل متنوعة ومعارض فنية مميزة ومعاصرة للفنانين.

الموقع: الطابق الأول، مول المركز التجاري العالمي

رسوم الدخول: دخول مجاني

مواعيد العمل: من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً (السبت - الأحد)

الاتصال: 9640 550 055

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