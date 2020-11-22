بسبب كورونا تأجيل مراسم تسليم جائزة نوبل بشكل مباشر

أعلنت لجنة جائزة نوبل تأجيل مراسم تسليم الجائزة بشكل مباشر في أوسلو الشهر المقبل بسبب جائحة كورونا، بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت اللجنة في بيان لها :"في ظل القيود الحالية في أوسلو، لن يتسنى إقامة الحفل أو أي مراسم أخرى من البرنامج التقليدي للحائز على الجائزة بطريقة جيدة لها قيمتها".

وأضاف البيان: "نأمل أن يتمكن ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، من إلقاء محاضرة نوبل في قاعة مدينة أوسلو العام المقبل اعتمادا على تطور الجائحة..عندها قد يمكن أيضا إقامة مأدبة نوبل، على شرف برنامج الأغذية العالمي. تم إلغاء مأدبة هذا العام، كما أعلن في وقت سابق".

وكان من المتوقع أن يسافر بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمى الحاصل علي جائزة نوبل للسلام عن عام 2020، إلى العاصمة النرويجية لتسلم جائزة نوبل للسلام نيابة عن المنظمة التي فازت بالجائزة المرموقة، لجهودها في مكافحة الجوع، لكنه سيتلقاها الآن خلال حفل افتراضي في العاشر من ديسمبر، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وتخطط لجنة نوبل النرويجية حاليا لحفل توزيع جوائز رقمي، حيث سيتم منح برنامج الأغذية العالمي الميدالية والشهادة، ومن المتوقع أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الحفل الافتراضي، وإضافة إلى مكانتها المرموقة، فإن جائزة نوبل تأتي معها جائزة نقدية بقيمة 1.1 مليون دولار، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية.

ويقام حفل جائزة نوبل للسلام عادة في قاعة "أوسلو سيتي هول"، إلا أن القائمين على تنظيم الحدث هذا العام قالوا إنه سيكون محدودا وسيعقد في جامعة المدينة بسبب جائحة كوروناـ وينظم الحفل كل عام في العاشر من ديسمبر، بالتزامن مع ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.