البوابة - تحتفل مدينة إكسبو دبي بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس (آب)، ببرنامج إبداعي موسع في جناح المرأة، يشمل افتتاح معرض رقمي يسلط الضوء على مساهمة المرأة الإماراتية في الفنون، بالتعاون مع متحف الفن الخليجي، وهو أول متحف رقمي يعرض أعمال الفنانين والمصورين من مواطني دول منطقة الخليج العربي والمقيمين فيها.

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إكسبو دبي تقيم معرضاً فنياً

ويستضيف الجناح المغنية وكاتبة الأغاني سارة الهاشمي والباحثة والشاعرة الدكتورة عفراء عتيق، ويتيح بعدها للجمهور دخولاً مجانياً إلى الجناح، بما في ذلك معرض متحف الفن الخليجي الذي يسلط الضوء على إنجازات الإمارات وطموحاتها في مجال تمكين المرأة.

ويعتبر يوم المرأة الإماراتية فرصة لتسليط الضوء على الريادة العالمية للدولة في تمكين المرأة ومناقشة ما يتعين القيام به في هذا المجال، واختير موضوع هذا العام "نتعاون من أجل الغد" ليتوافق مع عام 2023 باعتباره عام الاستدامة في الإمارات، ويبرز أهمية تمكين المرأة في مكافحة تغير المناخ في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة قمة المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي في نهاية هذا العام.

وذكرت رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي مرجان فريدوني: "تقدم الإمارات نموذجاً يحتذى به في تعزيز التوازن بين الجنسين، وفي جناح المرأة، نؤمن أيضاً أن السبيل الوحيد لتحقيق الازدهار والاستدامة للجميع هو عبر المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة".

وقالت: "إن يوم المرأة الإماراتية هو فرصة للاحتفال بإنجازاتنا ونجاحاتنا، والفن بجميع أشكاله هو الوسيلة المثالية لتقريب القضايا المهمة إلى قلوب الناس، ويتشرف جناح المرأة باستضافة هذه المجموعة الرائعة من الفنانات الإماراتيات الرائدات والملهمات".

ويشارك في معرض متحف الفن الخليجي، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، ميثاء دميثان، المعروفة بتوظيف تقنيات المسح الضوئي، وروضة المزروعي، التي تتقاطع في لوحاتها الزيتية السريالية مع الفن العربي المعاصر، والمصورة علياء بنت سلطان الجوكر، التي تدمج أعمالها بين هوية الإمارات في الماضي والحاضر، وفاطمة الفردان، التي تستكشف موضوعات الأنوثة والتسلسل الهرمي والعبث.

المصدر: 24 - وام

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