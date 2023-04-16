البوابة - تم بيع إبريق شاي صيني عمره 600 عام صنع لإمبراطور من سلالة مينج بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، صنع الإبريق الإمبراطوري باللونين الأزرق والأبيض مقاس 9 بوصات للإمبراطور يونجلي تشو دي، خلال فترة حكمه بين عامي 1402 و1424.

بيع إبريق شاي صيني بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني

أثمن إبريق يُباع في المزاد

أشعلت حرب مزايدة بين مشترٍ عبر الهاتف ومشترى عبر الإنترنت فى دار المزادات سوذبي هونغ كونغ وبيعت مقابل 9.3 مليون جنيه إسترليني ارتفعت إلى 11 مليون جنيه إسترليني مع الرسوم.

تم صنع القدر المزين بـ "تنين ذو خمسة مخالب" من أجل "الاستخدام الشخصي" لـ Zhu Di وهو أثمن إبريق يُباع في المزاد، إنها واحدة من "القطع المهمة" في تلك الفترة حيث صنعتها "الأفران الإمبراطورية" الصينية واستخدمت في القصر الإمبراطوري في بكين، وفقًا لـسوذبي هونغ كونغ.

قال متحدث باسم سوذبي هونغ كونغ: "هذا الإبريق الرائع باللونين الأزرق والأبيض فريد من نوعه تمامًا ويصنف ضمن أهم القطع ذات اللونين الأزرق والأبيض من هذه الفترة المؤثرة في تاريخ الخزف الإمبراطوري، حيث تم صنعه ليس فقط بواسطة الأفران الإمبراطورية، ولكن للاستخدام الشخصي للإمبراطور".

تصميم التنين ذي المخالب الخمسة هو الرمز الأكثر فاعلية للقوة الإمبراطورية، وهو معروف منذ عهد الإمبراطور Xuande التالي وموحد طوال بقية سلالات مينج وتشينج، لكنها تظهر لأول مرة خلال فترة يونجلى، وهذا الإبريق الأنيق هو من بين الأمثلة القليلة جدًا المعروفة بتزيينها بالطباعة الزرقاء لهذا التصميم المهم."

وأضاف نيكولاس تشاو، المتخصص في سوذبي هونغ كونغ: "هذا أحد أشهر الخزف الإمبراطوري الذي قمنا ببيعه في الخمسين عامًا الماضية".

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