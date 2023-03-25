البوابة - أعلنت الأمانة العامة لـ جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي فتح باب الاشتراك في دورتها الثالثة والتي جاءت تحت عنوان "بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة" على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات فى الجائزة 30 سبتمبر 2023.

فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي





وتأتي الجائزة في سياق العناية بالشعر العربي، وتحفيزًا لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية، وتعنى الجائزة بحقل النقد الأدبي الموجَه للشعر العربي وفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي.

فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

شروط جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

حقل الجائزة:

تعنى الجائزة بحقل النقد الأدبي الموجَه للشعر العربي وفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي.

شروط وأحكام المشاركة

المشاركة في الجائزة مفتوحة للنقاد العرب وفق الشروط التالية :

أن يكون البحث المقدم مخطوطاً معداً للنشر ولم يسبق نشره أو طبعه ورقياً أو إلكترونياً، أو فوزه في جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملاً أصلياً مخصصاً للجائزة . لا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث. أن يلتزم البحث المعايير العلمية وأن يكون مستوفياً شروطها مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث. أن يكون عدد كلمات البحث المقدم للجائزة مابين )20,000( و)25,000( كلمة، منضَّداً على صفحات )A4( وأن تحتوي كل صفحة على 250 كلمة تقريباً. لا تلتزم الدائرة بإعادة النصوص سواء فازت أم لم تفز. في حالة مخالفة الشروط وضوابط الجائزة، يتم سحب الجائزة. يتم الإعلان عن الفائزين وتوزع الجوائز أثناء مهرجان الشارقة للشعر العربي. تتكفل دائرة الثقافة في الشارقة بطباعة الأعمال الفائزة وتحتفظ بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال. يُستعبد أي عمل مخالف للشروط أو غير مكتمل المرفقات. لا يحق للفائز بالجائزة التقدم للاشتراك مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات. لا يحق للفائز إضافة أي تعديل على البحث الفائز بعد إعلان النتائج .

المرفقات اللازمة

- السيرة الذاتية العلمية والأدبية (باللغة العربية) موضحاً بها العنوان البريدي، وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

- تعبئة نموذج الإقرار الذي يفيد بعدم نشر أو فوز البحث في أي جائزة أخرى، وأن نشر البحث سيتم وفق معايير دائرة الثقافة بالشارقة .

- تعبئة استمارة المشاركة في الجائزة .

- صورة من جواز السفر وصورتان شخصيتان .

- قرص مدمج (CD) يحتوي على البحث محفوظاً بنظام ويندوز (word)، بالإضافة إلى ثلاث نسخ أصلية مطبوعة على أوراق ،(A4) ويراعى عدم كتابة اسم المشارك أو الإشارة إليه على العمل المطبوع والمرسل.

الجوائز

- 100,000 درهم إماراتي للفائز الأول.

- 75,000 درهم إماراتي للفائز الثاني.

- 50,000 درهم إماراتي للفائز الثالث.

ملاحظات إضافية

التحكيم :

بعد التأكد من استيفاء البحوث للشروط المنصوص عليها في هذا الإعلان، تعهد أمانة الجائزة إلى لجنة من المختصين لإجراء فرز أولي للبحوث المشاركة في الجائزة لاختيار البحوث الجديرة بالتنافس. تحال البحوث المشاركة بعد الفرز إلى ثلاثة محكمين، على أن يكونوا نقاداً وأكاديميين مشهوداً لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة، لاختيار البحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وفق معايير نقدية متفق عليها، على أن يقوموا بتقديم تقرير نهائي متفقٍ عليه متضمن مسوّغات الاختيار.

المصدر: https://sdc.gov.ae/

صدر حديثاً كتاب " وطن اسمه فيروز " عن مؤسسة الفكر العربي

الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة