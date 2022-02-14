بيع 167 صورة في 5 أيام في معرض إكسبوجر أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، عن بيع 167 صورة لأشهر المصورين على مستوى العالم، خلال الأيام الخمسة الأولى من أيام دورته السادسة.

بيع 167 صورة في 5 أيام في معرض إكسبوجر

المعرض الفني

ويستضيف المهرجان 45 معرضاً فردياً وجماعياً تروي أكثر من 1600 قصة بصرية في دورة العام الجاري من المهرجان، تعرض آفاقاً واسعة ورؤى متنوعة حول عدد من أبرز القضايا العالمية من خلال عدسات 70 مصوراً عالمياً، حيث تغطي مجموعات الصور المعروضة الثقافة والفنون والجمال والطبيعة والإنسانية، وغيرها من الموضوعات.



ويؤكد بيع هذا العدد من الصوّر نجاح المهرجان في إثراء الذائقة الفنية للجمهور وتعزيز محبتهم لفن التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى دعم تجارب الفنانين في مشاريعهم الإبداعية، وتعزيز الفرص أمامهم لإيصال رسالة الصورة.

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