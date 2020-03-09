أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، تأجيل مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 12، والذى كان من المقرر أن ينطلق في الفترة من 8 إلى 18 أبريل المقبل بمركز إكسبو الشارقة، إلى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان هيئة الشارقة للكتاب: "التزامًا منها بالإجراءات الوقائية وسعياً منها للمساهمة في سلامة صحة المجتمع، تعلن هيئة الشارقة للكتاب عن تأجيل فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2020، الذي كان من المقرر انعقاده خلال الفترة من 8 - 18 أبريل في مركز إكسبو الشارقة، حتى إشعار آخر، وذلك في إطار سلسلة الخطوات الاحترازية الرامية إلى تعزيز سبل وقاية الأطفال وأفراد المجتمع وضمان الصحة العامة"

وكان اتحاد الناشرين المصريين أصدر بيانا رسميا الأسبوع الماضى، أكد فيه إلغاء مهرجان الشارقة القرائى للطفل ضمن الإجراءات الوقائية بسبب انتشار كورونا، وجاء في نص البيان: من خلال التواصل المستمر مع جميع الجهات من خلال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورد خبر بإلغاء معرض الشارقة القرائي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها جميع دول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا ".

وكانت قد أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، رصدها 15 حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد المعروف باسم /COVID-19/ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.

تعتبر إمارة الشارقة من أثرى الأماكن ثقافياً في العالم، حيث تحتضن ضمن أراضيها البالغة مساحتها 2,590 كم مربع ما يزيد على 20 متحفاً تضم تشكيلات مميّزة من الأعمال الفنية والتحف الثمينة القديمة والحديثة، وتتربع الإمارة على شواطئ الخليج العربي في قلب الشرق الأوسط، وهي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة المكوّنة من 7 إمارات، وتم اختيار الإمارة عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2014 نظراً لمساهماتها المميّزة في صون الثقافة والترويج لها على المستوى المحلي والعربي والإسلامي