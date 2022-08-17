"تحدث أمام الجميع بجاذبية" للكاتب باتريك كينج ترجمة شهرت العالم يعتبر من أهم 100 كتاب يتحدث عن كيفية إدارة حوار فعّال سواء في عملك أو دائرتك الاجتماعية! هذا الكتاب يُقدّم لك أكثر من 15 طريقة عملية قابلة للتطبيق في محاولات كسب إعجاب الجميع! ويحتوي على الطرق الثلاث الأبسط على الإطلاق لامتلاك شخصية جذابة ساحرة واستثنائية!

"تحدث أمام الجميع بجاذبية" للكاتب باتريك كينج

عن الكتاب



يضع لك 7 عبارات سحرية تضمن لك حُب واهتمام من يستمع إليك في اللحظة ذاتها! القدرة على لفت انتباه الآخرين ليست مهارة سهلة وكثيرون منا يعانون بشكل مباشر من فكرة خلق حديث شيق وسط مجموعة من الناس أو حتى مع فرد واحد تهتم لأمره!

* هل تشعر أن عقلك خال ولسانك يعجز عن الحديث أمام أكثر من شخص؟

* هل تفكر بشكل بطيء وتعجز عن الحفاظ على انسيابية المحادثة؟

* هل تتمنى لو كنت شخص سريع البديهة يمتلك درجة كافية من الذكاء الاجتماعي؟

* هل تشعر بعبء الحديث إلى الناس دائمًا؟

"تحدث أمام الجميع بجاذبية" للكاتب باتريك كينج

في هذا الكتاب:

ستتعلم كيفية تحسين محادثاتك اليومية بأكثر الطرق فاعلية، وستتعرف على أبرز الأساليب التي لجأ إليها ممثلين كبار ونماذج بارعة في الحديث إلى الجمهور بلا تردد، حتى تتمكن من فهم الطريق الذي يساعدك على التواصل مع الناس تواصلًا حقيقيًا يبقى عالقًا في ذاكرتهم فلا ينسوك للأبد.

كتاب يحتوي على طُُرقٍ عملية قد أثبتت فعاليتها. يمكنك تنفيذها اليوم لتصبح متحدثًًا لبقًًا لا يشعر الناس بالملل منه أبدًا وقادرًا على تكوين الصداقات بسهولة شديدة!

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