البوابة - طبعة جديدة من الترجمة العربية لرواية تشاك بولانيك "نادي القتال" تصدر عن دار الكرمة للنشر، التي تعد واحدة من أهم روايات الأدب الأمريكي المعاصر، والتي نقلها إلى اللغة العربية الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

ترجمة عربية لرواية تشاك بولانيك "نادي القتال"

عن الرواية



في رواية "نادي القتال" ثمة قواعد، الأولى: لا تتكلم عن نادي القتال، أما القاعدة الثانية لنادي القتال فهى أيضا: لا تتكلم عن نادي القتال، وأما القاعدة الثالثة لنادي القتال: إن صرخ أحدهم أو عجز عن الدفاع عن نفسه، ينتهي القتال، أما القاعدة الرابعة لنادي القتال: رجلان فقط لكل معركة، والقاعدة الخامسة لنادي القتال فهي: معركة واحدة في كل مرة، أما القاعدة السادسة لنادي القتال: لا قمصان، لا أحذية، أما القاعدة السابعة لنادي القتال: تستمر المعارك ما دامت يجب أن تستمر. أما القاعدة الثامنة لنادي القتال: لو كانت هذه المعركة الأولى لك في نادي القتال، فعليك أن تقاتل.

تعد "نادي القتال" أولى روايات الأديب الأمريكي تشاك بولانيك وسبب شهرته كأحد أهم الأصوات الأدبية الأمريكية المعاصرة، ويتناول من خلالها أزمة المجتمع الغربي الذي يحاول أن يبحث عن معنى لوجوده عن طريق الحضارة الاستهلاكية. أصبحت هذه الرواية فور صدورها ظاهرة اجتماعية تأثر بها الشباب، وبِيعت منها مئات الآلاف من النسخ، وتُرجمت إلى كثير من اللغات، كما تحولت إلى فيلم شهير من بطولة براد بيت وإدوارد نورتون ومن إخراج ديفيد فنشر.

تحتوي هذه الطبعة الجديدة على خاتمة جديدة للمؤلف تُنشر لأول مرة باللغة العربية، ونقدِّمها بترجمة د. أحمد خالد توفيق الممتعة التي استطاعت نقل جو هذا العمل المركب وغير التقليدي إلى العربية بجدارة وذكاء.

ترجمة عربية لرواية تشاك بولانيك "نادي القتال"

الأديب الأمريكي تشاك بولانيك

تشارلز مايكل "تشاك" بالانيوك من مواليد 21 فبراير 1962 هو روائي أمريكي يصف عمله بأنه خيال متجاوز. نشر 19 رواية ، وثلاثة كتب غير روائية ، وروايتان مصورتان ، وكتاب تلوين للكبار ، بالإضافة إلى العديد من القصص القصيرة. أول رواياته المنشورة كانت Fight Club ، والتي تم تحويلها إلى فيلم يحمل نفس العنوان.

المصدر: اليوم السابع / ويكيبيديا

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