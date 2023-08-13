البوابة - إليف شافق روائية وكاتبة مقالات وأكاديمية بريطانية تركية. ألّفت 19 كتابًا ، 12 منها رواية. تُرجمت أعمالها إلى 55 لغة وتم ترشيحها للعديد من الجوائز الأدبية ، بما في ذلك جائزة مان بوكر وجائزة أورانج.

تعرفوا على إليف شافق مؤلفة قواعد العشق الأربعون

الولادة والدراسة

ولدت شافق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية لأبوين تركيين. نشأت في تركيا وإنجلترا والولايات المتحدة. حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد. قامت شافق بالتدريس في جامعات مختلفة في تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تعمل حاليًا أستاذة في الأدب المقارن في جامعة وارويك.

غالبًا ما تستكشف روايات شافق مواضيع الهوية والجنس والدين والثقافة. تم الإشادة بعملها بسبب أصالته ، ونظراته الثاقبة في الطبيعة البشرية ، وقدرتها على جسر الثقافات.

من أشهر روايات شافق:

لقيطة اسطنبول The Bastard of Istanbul (2006): في روايتها الثانية المكتوبة باللغة الإنجليزية ، تواجه إليف شافق الماضي العنيف لبلدها في قصة حية وملونة تدور أحداثها في كل من تركيا والولايات المتحدة. يوجد في وسطها "لقيطة"، وهي امرأة تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا تحب جوني كاش والوجوديين الفرنسيين ، والأخوات الأربع من عائلة كازانجي الذين يعيشون جميعًا معًا في منزل ممتد في إسطنبول: زهيله ، الشقيقة الصغرى القوية التي تدير صالون وشم وهي والدة آسيا ؛ بانو ، التي اكتشفت نفسها حديثًا باعتبارها عرافة؛ جفرية ، مدرسة أرملة في مدرسة ثانوية ؛ وفريد ، وهو مصاب بنوبة مرضية مهووس بكارثة وشيكة. يعيش شقيقهم الوحيد المنفصل عنهم في ولاية أريزونا مع زوجته وابنتها الأرمينية أرمانوش. عندما تسافر أرمانوش سرًا إلى إسطنبول بحثًا عن هويتها ، تجد الأخوات كازانجي وتصبح صديقة آسيا. تم الكشف عن سر يربط الأسرتين ويربطهما بعمليات الترحيل والمجازر الأرمنية عام 1915. القصة مليئة بالشخصيات النسائية القوية التي لا تُنسى ، The Bastard of Istanbul هي قصة جريئة وقوية تؤكد شافق كنجمة صاعدة في الخيال العالمي. قواعد العشق الأربعون (2009): قواعد العشق الأربعون هي رواية لأليف شافق نُشرت لأول مرة في عام 2009. الرواية مستوحاة من حياة الرومي ، الشاعر الصوفي في القرن الثالث عشر. تحكي الرواية قصة إيلا روبنشتاين ، وهي امرأة مطلقة تكافح لإيجاد معنى في حياتها. إيلا تلتقي بغريب غامض يدعى عزيز يعرّفها على تعاليم الرومي. يشارك عزيز إيلا أربعين قاعدة من قواعد الحب ، والتي تجدها إيلا صعبة وملهمة في نفس الوقت.

قواعد العشق الأربعون هي كما يلي:

لا تخافوا من الحب.

الجرح هو المكان الذي يدخل منه النور.

طريق النجاح هي الإقلاع عن الكلام والبدء في العمل.

الشيء الوحيد المستحيل في النهاية هو أن تحب بدون شرط.

إذا كنت تحب شخصًا ما ، دعه يذهب ، لأنه إذا عاد ، فهو دائمًا لك. وإذا لم يفعلوا ذلك ، فلن يفعلوا ذلك أبدًا.

هناك شيء واحد فقط يجعل الحلم مستحيل التحقيق: الخوف من الفشل.

لا تحكم ، فقط افهم.

في اللحظة التي تحكم فيها ، لم تعد متصلًا بالشخص الذي تحكم عليه.

الحب هو المخاطرة بالتعرض للأذى.

الأمل هو خطر اليأس.

حينما نجرب يمكننا أيضا أن نخسر.

لكن المخاطرة بكل شيء ، لأن الخطر الأكبر في الحياة هو عدم المخاطرة بأي شيء.

الطريقة الوحيدة لتحقيق المستحيل هي الاعتقاد بأنه ممكن.

اسقط سبع مرات وقف في الثامنة.

كن صامتا. عندها فقط يمكنك سماع همسات قلبك.

الجرح هو المكان الذي يدخلك فيه النور.

الحب هو الجسر بينك وبين كل شيء آخر في الكون.

الشيء الوحيد الثابت هو التغيير.

في اللحظة التي تقبل فيها ما أنت عليه ، تصبح حراً.

الطريقة الوحيدة للتخلص من التجربة هي الاستسلام لها.

الشيء الوحيد الذي سيجعلك سعيدًا هو أن تكون سعيدًا بما أنت عليه وأين أنت وما تفعله.

الحقيقة الوحيدة هي أنه لا توجد حقيقة.

ما عليك أن تقاوم قائما.

مهمتك ليست البحث عن الحب ، ولكن مجرد البحث وإيجاد كل الحواجز التي بنيتها ضدها داخل نفسك.

عندما ترقص ، فإن هدفك ليس الوصول إلى مكان معين على الأرض. إنها الاستمتاع بكل خطوة على طول الطريق.

كلما حاولت السيطرة على حياتك ، أصبحت خارج نطاق السيطرة.

اقبل ما أنت عليه وستنهي المعاناة.

في اللحظة التي تتوقف فيها عن لوم الآخرين ، تبدأ في تحمل مسؤولية حياتك.

الطريقة الوحيدة للخسارة هي الاستسلام.

الشيء الوحيد الذي يمكنه هزيمة الحب هو الخوف.

الطريقة الوحيدة لتجد نفسك هي أن تفقد نفسك في خدمة الآخرين.

الشيء الوحيد الذي تمتلكه حقًا هو عقلك.

الشيء الوحيد الذي يمكنك تغييره هو نفسك.

الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه هو أفكارك.

الشيء الوحيد الذي يمكنك الاحتفاظ به هو قلبك.

الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تقدمه هو نفسك.

الشيء الوحيد الذي يمكنك الحصول عليه هو الحب.

الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو الحب.

الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تكون سعيدًا.

الشيء الوحيد الذي يجب أن تريده هو الحرية.

قواعد العشق الأربعون هي رواية مثيرة للفكر وملهمة تستكشف موضوعات الحب والروحانية والبحث عن المعنى في الحياة. تم الإشادة بالرواية لنثرها الجميل وشخصياتها الثاقبة ورسالة الأمل.

ثلاث بنات حواء (2016): تحكي هذه الرواية قصص ثلاث نساء من ديانات مختلفة تجمعهن حب مشترك للأدب. تستكشف الرواية مواضيع الإيمان والنسوية وقوة القصص. 10 دقائق و 38 ثانية في هذا العالم الغريب (2019): تحكي هذه الرواية قصة شابة هاربة من السلطات. تستكشف الرواية موضوعات الذاكرة والهوية وقوة الكلمات. جزيرة الأشجار المفقودة (2021): تحكي هذه الرواية قصة حب ممنوع بين رجل تركي وامرأة يونانية خلال الغزو التركي لقبرص عام 1974. تستكشف الرواية موضوعات الحب والخسارة وقوة الطبيعة.

شافق كاتبة غزيرة الإنتاج تختبر دائمًا أشكالًا وأنماطًا جديدة. إنها راوية قصص قوية قادرة على التواصل مع القراء من جميع أنحاء العالم. إنها صوت رائد في الأدب المعاصر ومن المؤكد أن أعمالها ستستمر في القراءة والاستمتاع بها لسنوات عديدة قادمة.

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