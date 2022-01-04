تعرف على قائمة اكثر الكتب قراءة في عام 2021

مع نهاية كل عام وبداية عام جديد تصدر المواقع ومحركات البحث قوائم خاصة بأكثر الأفلام والمسلسلات والكلمات استخدامًا في العام، وبهذا الخصوص أصدر موقع good reads الذي يهتم بالكتب والقراء قائمة أكثر الكتب قراءة في عام 2021، وهي كالتالي:



الحياة الخفية للكاتب أدي لارو

تدور القصة حول فتاة تعقد صفقة تمكنها للعيش إلى الأبد على أن ينساها كل شخص تقابله في هذه الحياة، لتعيش سنوات طويلة وحياة استثنائية تخوض خلالها الكثير من المغامرات لكن وبعد 300 عام تتفاجأ بشاب داخل مكتبة يتذكر اسمها



مكتبة منتصف الليل للكاتب مات هيج

تتناول الرواية الخيارات المتاحة للإنسان ويتناول بشكل خاص ما بين الحياة والموت، حيث توجد هناك مكتبة وبهذه المكتبة هناك مجموعة من الكتب يقدم كل كتاب للشخص فرصة من أجل تجربة حياة أخرى، مما يطرح سؤال هل لو اتخذت في حياتك خيارات مختلفة هل كنت ستفعل امرًا مختلفًا

غاتسبي العظيم للكاتب ف. سكوت فيتزجيرالد

تدور القصة حول الشاب جاي غاتسبي الذي يملك ثروة ضخمة وقصر كبير والكثير من الميزات لكن شخصيته الغامضة تثير الفضول لا سيما انه يبدو وحيدًا بالرغم من كل هذه الميزات فما هو الشيء الذي لا يتوفر للشاب جاي ويمنعه عن السعادة

لقتل الطائر المحاكي للكاتب هاربر لي

ينقل هذا الكتاب القارئ إلى عمق السلوك البشري، وفازت هذه الرواية بجائزة بوليستر، وتم تحويلها إلى فيلم حاز على جائزة الأوسكار

أغنية أخيل للكاتبة مادلين ميلر

يروي الكتاب قصة حب ومعركة بين الالهة والملوك، من خلال شخصية باتروكلس وهو أمير شاب غريب الأطوار، يتم نفيه إلى بلاط الملك بيليوس وابنه أخيل.



حيث يغني كوردادس للكاتب ديليا أوينز

يتناول قصة فتاة شابة تعيش العزلة وكيف تؤثر هذه العزلة على شخصيتها



1984 للكاتب جورج أورويل

لا يفقد هذا الكتاب بريقه ابدًا حيث يتصدر في كل عام قائمة الأكثر قراءة بالرغم من مرور سنوات على إصداره وفي كل مناسبة سياسية يبرز الكتاب من جديد

قائمة الضيوف للكاتبة لوسي فولي

يجتمع عدد من الأشخاص على جزيرة نائية للاحتفال بزواج صديق لهم ليتحول حفل الزفاف إلى كارثة بسبب الغيرة



