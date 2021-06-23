تكريم الخطاط الأردني إبراهيم أبو طوق في ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

كرم ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الخطاط الأردني إبراهيم أبو طوق كضيف شرف على الملتقى في دورته السادسة، والتي أقيمت تحت شعار "علم بالقلم "، وتسلمها عنه فوزى أبو فارس الملحق الثقافي الأردني بالقاهرة...

وملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي هو ملتقى يقام سنويا للتعريف بالخط العربي الذي يمثل مكونا أساسيا من الهوية الثقافية العربية، وهو في سبيله للانضمام إلى القائمة التمثيلية للتراث الإنساني لدى منظمة اليونسكو. ويسعى الملتقى منذ انطلاقته لترسيخ جماليات هذا الفن العريق باستناده إلى رؤى فنية وبصرية معاصرة.

وقد تم تكريم الفنان الأردني إبراهيم أبو طوق في هذه الدورة عن مجمل أعماله المتميزة التي قدمها.

وابراهيم ابو طوق هو فنان ومهندس معماري ، ولد في الأردن عام 1958 م، التحق بكلية وادي السير في السبعينيات لدراسة العمارة ، شارك بلوحات خطه في معارض جماعية في عدد من الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والجزائر وإيران وتركيا ودول إسلامية أخرى ، ونال العديد من جوائز التكريم والتقدير في هذه المهرجانات الدولية الخاصة بالخط العربي كان منها تكريمه في مدينة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2011.

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