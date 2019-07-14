تكريم عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين في صربيا

شارك سفير مصر في صربيا عمرو الجويلي في افتتاح معرض "الشخصيات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أسهموا في تغيير العالم"، والذي تضمن بناء على اقتراح السفارة المصرية تكريمًا لعميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين وأوركسترا "النور والأمل".

وأقيم المعرض في أهم الميادين السياحية لمدينة نوفي ساد، ثاني أكبر المدن في صربيا وعاصمة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي حيث حرص كبار المسئولين الصرب الذين شاركوا في الافتتاح وعلى رأسهم مايا جويكوفتيش رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) وزوران دجورجوفيتش وزير العمل والقائم بأعمال عمدة مدينة نوفى ساد على تفقد الصور والسير الذاتية للمكرمين المصريين خاصة باعتبارهما النموذجين الأفريقيين الوحيدين بالمعرض.

وقال الجويلي: إن المعرض الذي سيتجول في ست مدن أخرى في صربيا، يعتبر فرصة ممتازة لتقديم الإسهام الرائد لمصر في الأدب والموسيقى العربية، كما سيسهم في تعريف الجمهور الصربي بإسهامات فرقة النور والأمل تحضيرًا لمشاركتها في عروض خاصة حول صربيا في الخريف المقبل وذلك بالتنسيق مع قطاع الشئون الثقافية بوزارة الخارجية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.