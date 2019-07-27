تمديد فترة الترشيح للجائزة حتى الـ28 من يوليو الجاري، ويشترط أن يكون للشاعر إنتاج شعري مطبوع باللغة العربية الفصحى لا يقل عن ديوان مطبوع.

أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن تمديد فترة الترشيح لجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني ريال، وذلك حتى الـ28 من يوليو الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتأتي جائزة "شاعر عكاظ" ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لسوق عكاظ 2019 التي ستقام في المدة من 1 إلى 31 أغسطس القادم، في موقع السوق بمحافظة الطائف.

ويُشترَط للترشح لجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح، التي ستنطلق ولأول مرة في تاريخها هذا العام من خلال تصويرها ونقلها تلفزيونيًا، أن يُسجِّلَ الشاعرُ في الموقع الإلكتروني للمسابقة، وأن يُدخِل رابطًا إلكترونيًّا صحيحًا في صفحة التسجيل للمسابقة لملف فيديو مرئي يتضمن تسجيلًا له ظاهرًا فيه بإلقائه قصيدةً من قصائده بعد تعريفه بنفسه، إضافة إلى رفع المتسابق نسخةً إلكترونيةً لثلاث قصائد من أشعاره مكتوبة بصيغة ملف وورد، إحداها القصيدة المُلقاة في التسجيل المرئي، كما يشترط أن يكون للشاعر إنتاج شعري مطبوع باللغة العربية الفصحى (لا يقل عن ديوان مطبوع).

ويمنح مليون ريال سعودي للفائز بالمركز الأول، و500 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الثاني، فيما ينال صاحب المركز الثالث 250 ألف ريال سعودي، وتمنح الجائزة 50 ألف ريال سعودي للفائزين بالمراكز من الرابع إلى العاشر.