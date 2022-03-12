توقيع ومناقشة رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء شهدت مكتبة نقوش بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، الحاصلة على جائزة خيري شلبي الثقافية.

توقيع ومناقشة رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء

توقيع الكتاب

وشارك في الحفل المنشد الصوفي ومؤسس فرقة "مولاي" يوسف الرومي، وألقى عددا من ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي.

وقالت الكاتبة رحمة ضياء، خلال الحفل، إنها "استغرقت في العمل على الرواية حوالي عام ونصف بين القراءات والبحث في الأرشيف والزيارات والكتابة والتنقيح".

وعن سبب اختيار الشيخ النقشبندي، أجابت الكاتبة، أنها "اختارت شخصية الشيخ سيد النقشبندي انطلاقا من حبها له ولابتهالاته الخالدة، ووجدت في حياته تفاصيل كثيرة ملهمة تستحق أن تروى".

وأكدت أن الرواية لا تتضمن إساءة بأي شكل للشيخ سيد، وتاريخه العظيم، وأنها ساهمت بشكل ما في إعادة إحياء سيرته واحتفاء الناس به.

جدير بالذكر أن الرواية فازت بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عام 2021، وجاء في حيثيات الفوز: «الرواية تحاولُ بناءَ سيرة مُتخيَّلة للمُنشد الصوفي الشهير؛ الشيخ سيد النقشبندي، وهي سيرة لم يتم تناولها من قبل، وقدمت الكاتبةُ النص الفائز بإحكام لُغوي واضح، يمزج الواقع بالخيال بطريقة مُقنعة على الصعيد الفني، ويكشف النص عن جهد كبير بذَلته الكاتبة خلال مراحل البحث وعبر التناول الفني المُتميز لشخصيات العمل».

وتمزج المؤلفةُ بين الجانب التوثيقي والتخييل، لتقدم للقارئ جانبًا غير مَرويٍّ عن شخصية ثرية تتمتع بصوت وصفه الموسيقيون بأحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة، بما يجعلك تغوصُ معها في رحلة مُدهشة تبدو في ظاهرها أنها تغوص في عوالم الصوفية، لكنها تكشف مَلْمَحًا من تقلُّبات النفس البشرية ومشاعرها المُنقسمة دائمًا.

توقيع ومناقشة رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء

رحمة ضياء

صحافية مصرية مستقلة، عملت في عدة جرائد ومواقع إلكترونية مصرية منذ عام 2009 منها الدستور والتحرير وأصوات مصرية- رويترز، وتراسل حالياً صحفاً عربية وأجنبية. مهتمة بقضايا البيئة وقضايا المرأة، وصدر لها كتابان هما "بنات بوك" و"رقصة مع الرومي" عام 2017، حصلت على 5 جوائز صحافية أحدثها جائزة هيكل للصحافة العربية عام 2019

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