5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون كيت ميدلتون أو صاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج ، هي أم لثلاثة أطفال الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس. بصفتها عضوًا في العائلة المالكة البريطانية وأم ، شاركت كيت مؤخرًا توصيات كتاب أطفالها مع غرفة قراءة دوقة كورنوال، كاميلا زوجة الأمير شارلز.

تعالوا لنطّلع على كتب الأطفال الخمسة التي أوصت بها كيت ميدلتون:

1."البومة التي كانت خائفة من الظلام" بقلم جيل توملينسون

('The Owl Who Was Afraid of the Dark' by Jill Tomlinson)

قالت كيث عن الكتاب: "لقد أحببت قراءة هذا الكتاب عندما كنت طفلة صغيرة والاستماع إلى أطفالي يقرؤونه أعاد الكثير من الذكريات الرائعة. قصة مريحة لمساعدة الأطفال على مواجهة مخاوفهم والنمو بثقة بمساعدة الآخرين".

2. "ستيغ أوف ذا دامب" لكلايف كينج

('Stig of the Dump' by Clive King)

"عندما كنت طفلة كنت أحب قضاء الوقت في الهواء الطلق ، وصنع الأوكار، والحفر ، واكتشاف الأشياء وإخراجها. سواء كان هذا هو السبب في أن والدي أوصى بهذا الكتاب لي أو ما إذا كان هذا الكتاب هو مصدر إلهام لخيالي ، لا أستطيع أن أتذكر ، لكنني لم أنس هذا الكتاب الرائع والقيم التي يعلّمها ". كيت

3. "شبكة شارلوت" بقلم إي.بي. أبيض

('Charlotte's Web' by E.B. White)

قالت كيت عن الكتاب "إنه كلاسيكي في كل الأوقات ومحبوب في منزلنا لأسباب واضحة"! وجاء في بيانها كذلك: "هذه قصة ساحرة عن الصداقة والولاء والحب".

4. "كاتي موراج والجداتان" لميري هيدرويك

('Katie Morag and the Two Grandmothers' by Mairi Hedderwick)

أوصت كيت بهذا الكتاب ، قائلة: "قصص ممتعة للأطفال من جميع الأعمار وكتاب رائع للأطفال الأكبر سنًا لقراءته للأخوة الأصغر سنًا. هذه الكتب مليئة بالرسوم التوضيحية الجذابة والجميلة لمرافقة النص ، لذلك هناك الكثير للحديث عنه . "

5. "مشاعر" ليبي والدن

('Feelings' by Libby Walden)

قالت كيت ميدلتون عن هذا الكتاب في بيان: "هذا الكتاب الصغير طريقة رائعة لمساعدة الأطفال على فهم مشاعرهم وعواطفهم والتعرف عليها ، وإحياء أهمية التعاطف".

