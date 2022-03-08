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5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 03:00
5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون
5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون كيت ميدلتون أو صاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج ، هي أم لثلاثة أطفال  الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس. بصفتها عضوًا في العائلة المالكة البريطانية وأم ، شاركت كيت مؤخرًا توصيات كتاب أطفالها مع غرفة قراءة دوقة كورنوال، كاميلا زوجة الأمير شارلز.

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

تعالوا لنطّلع على كتب الأطفال الخمسة التي أوصت بها كيت ميدلتون:

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

1."البومة التي كانت خائفة من الظلام" بقلم جيل توملينسون

('The Owl Who Was Afraid of the Dark' by Jill Tomlinson)

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

قالت كيث عن الكتاب: "لقد أحببت قراءة هذا الكتاب عندما كنت طفلة صغيرة والاستماع إلى أطفالي يقرؤونه أعاد الكثير من الذكريات الرائعة. قصة مريحة لمساعدة الأطفال على مواجهة مخاوفهم والنمو بثقة بمساعدة الآخرين".

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

 2. "ستيغ أوف ذا دامب" لكلايف كينج

('Stig of the Dump' by Clive King)

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

"عندما كنت طفلة كنت أحب قضاء الوقت في الهواء الطلق ، وصنع الأوكار، والحفر ، واكتشاف الأشياء وإخراجها. سواء كان هذا هو السبب في أن والدي أوصى بهذا الكتاب لي أو ما إذا كان هذا الكتاب هو مصدر إلهام لخيالي ، لا أستطيع أن أتذكر ، لكنني لم أنس هذا الكتاب الرائع والقيم التي يعلّمها ". كيت

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

3. "شبكة شارلوت" بقلم إي.بي. أبيض

('Charlotte's Web' by E.B. White)

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

قالت كيت عن الكتاب "إنه كلاسيكي في كل الأوقات ومحبوب في منزلنا لأسباب واضحة"! وجاء في بيانها كذلك: "هذه قصة ساحرة عن الصداقة والولاء والحب".

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

4. "كاتي موراج والجداتان" لميري هيدرويك

('Katie Morag and the Two Grandmothers' by Mairi Hedderwick)

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

أوصت كيت بهذا الكتاب ، قائلة: "قصص ممتعة للأطفال من جميع الأعمار وكتاب رائع للأطفال الأكبر سنًا لقراءته للأخوة الأصغر سنًا. هذه الكتب مليئة بالرسوم التوضيحية الجذابة والجميلة لمرافقة النص ، لذلك هناك الكثير للحديث عنه . "

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

5. "مشاعر" ليبي والدن

('﻿Feelings' ﻿by Libby Walden)

5 كتب للأطفال توصي بها كيت ميدلتون

قالت كيت ميدلتون عن هذا الكتاب في بيان: "هذا الكتاب الصغير طريقة رائعة لمساعدة الأطفال على فهم مشاعرهم وعواطفهم والتعرف عليها ، وإحياء أهمية التعاطف".

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