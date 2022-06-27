جائزة السلام الألمانية لكاتب ومترجم وموسيقي أوكراني أعلنت جائزة السلام لمجلس مؤسسة اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني صباح اليوم (27 يونيو) أن المؤلف والشاعر والمترجم والموسيقي الأوكراني سيرجي جادان سيحصل على جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية في "أحد فرانكفورت" في ختام معرض فرانكفورتر بوشميسي. في 24 أكتوبر في كنيسة القديس بولس في فرانكفورت.

جائزة السلام الألمانية لكاتب ومترجم وموسيقي أوكراني

سيرجي جادان



وذكر المجلس أن الكاتب الأوكراني تم تكريمه "لعمله الفني الممتاز وكذلك لموقفه الإنساني الذي اتخذه مع الناس في الحرب وساعدهم مخاطراً بحياته". تجدر الإشارة إلى أن جادان (47 عاماً) يعد واحدا من أهم الأصوات المعبرة عن الأدب الأوكراني المعاصر وهو لا يزال يعيش في مدينة خاركيف الأوكرانية، حسبما ذكر مجلس اتحاد بورصة الكتاب الألماني، وأضاف المجلس أنه زاد من مساعداته الإنسانية منذ بدء الحرب الروسية على بلاده أواخر فبراير (شباط) الماضي.

جائزة السلام الألمانية لكاتب ومترجم وموسيقي أوكراني

من هو جادان



وكان جادان يغطي لوسائل إعلام ألمانية في الشهور الأخيرة تطورات الحرب في بلاده. وكان جادان قبل الحرب كاتبا معروفاً في ألمانيا أيضاً وتم ترجمة أعماله ومنها روايات وقصص ومقالات إلى العديد من اللغات. ويكتب جادان مؤلفاته بالأوكرانية لكنه يترجم أيضاً من الألمانية والإنجليزية والبيلاروسية والروسية إلى الأوكرانية. كما أنه يؤلف مقاطع غنائية لفرق روك مختلفة ويغني في إحدى الفرق.

جائزة السلام الألمانية لكاتب ومترجم وموسيقي أوكراني

قيمة الجائزة

وتقدر قيمة جائزة السلام من تجارة الكتاب الألماني بـ 25 ألف يورو وتمنحها المؤسسة لشخصيات تقدم إسهاما في مجال الأدب أو العلوم أو الفنون من أجل تحقيق فكرة السلام، وتمنح المؤسسة هذه الجائزة منذ عام 1950.

وجرت العادة أن تسلم المؤسسة جائزتها في ختام معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في كنيسة القديس باول، ومن المنتظر أن يتم تسليم الجائزة في الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

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