جائزة الشيخ زايد تعلن عن القائمة الطويلة لفرع الآداب كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمة الطويلة لفرع الآداب المؤهلة للجائزة في دورتها السادسة عشرة.

جائزة الشيخ زايد تعلن عن القائمة الطويلة لفرع الآداب

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع الآداب 15 عملًا لروائيين وكتاب وشعراء من تسع دول عربية، هي: الإمارات، العراق، مصر، سلطنة عمان، المغرب، موريتانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، والكويت.

واستحوذت الأعمال في فئة "النصوص الأدبية" على العدد الأعلى من عناوين القائمة الطويلة لفرع الآداب بواقع 13 ترشيحاً، حيث اختارت لجان الفرز والقراءة الروايات والسير الآتية:

"يوميات روز"، لريم الكمالي من دولة الإمارات، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2021.

"الرحلة الناقصة"، لفاطمة المحسن من العراق/ المملكة المتحدة، الصادر عن "منشورات الجمل" عام 2021.

"متاهة العابد"، لمحمد يوسف الغرباوي من مصر، الصادر عن " منشورات إبييدي" عام 2021.

"سفر وحشي"، لمحمد حيّاوي من العراق/ هولندا، الصادر عن "صلات ميديا للكتب والتصميم" عام 2021.

"سر الموريكسي"، لمحمد العجمي من سلطنة عمان، الصادر عن "دار عرب للنشر والترجمة" عام 2021.

"غربة المنازل"، لعزت القمحاوي من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2021.

"وتحملني حيرتي وظنوني . سيرة التكوين"، لسعيد بنكراد من المغرب، الصادر عن "المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع" عام 2021.

"الشنقيطي"، للسيد ولد أباه من موريتانيا، الصادر عن "المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع" عام 2021.

"ربيع الغابة"، لجمال مطر من الإمارات، الصادر عن "دار العين للنشر" عام 2021.

"حبس قارة"، لسعيد بنسعيد العلوي من المغرب، الصادر عن "المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع" عام 2021.

"مخطوط بطرسبورغ"، لجان دوست من سوريا /ألمانيا، الصادر عن "مسكلياني للنشر والتوزيع ودار الرافدين" عام 2020.

"خطف الحبيب"، لطالب الرفاعي من الكويت، الصادر عن "دار كُتّاب للنشر والتوزيع" عام 2021.

"مقهى ريش، عين على مصر"، لميسون صقر من الإمارات، الصادر عن "دار نهضة مصر للنشر" عام 2021.

وتضمنت عناوين القائمة الطويلة ديوانيين شعريين، هما:

"لا حرب في طروادة – كلمات هوميروس الأخيرة"، للشاعر نوري الجراح من سوريا /المملكة المتحدة، الصادر عن "منشورات المتوسط" عام 2019.

"تضاريس الهذيان"، للشاعر جاسم الصحيح من السعودية، الصادر عن "دار تشكيل للنشر والتوزيع" عام 2020.

جائزة الشيخ زايد تعلن عن القائمة الطويلة لفرع الآداب

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية، كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.

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