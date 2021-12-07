أبو ظبي: انطلاق برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون» تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، مساء اليوم، أولى حلقات البث المباشر من برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون» بموسمه الـ10، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناتي بينونة والإمارات.

أبو ظبي: انطلاق برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»

48 شاعراً

ويبدأ مشوار المنافسات الشعرية بمشاركة 48 شاعراً وشاعرة من 9 دول عربية (الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، الكويت، اليمن، سلطنة عُمان، سوريا)، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية كل ثلاثاء على مدى 16 أسبوعاً، وضمن مراحل منافسات متعددة وصولاً إلى تتويج الفائز بلقب وجائزة البرنامج.

أبو ظبي: انطلاق برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»

صون التراث

وبهذه المناسبة، قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن برنامج شاعر المليون ينطلق بموسمه العاشر بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين، ليواصل مسيرته في دعم الشعر والشعراء وصون التراث بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يُولي اهتماماً كبيراً لبرامج صون التراث العربي ورعايته وحفظه للأجيال القادمة.

وأشار المزروعي أن برنامج شاعر المليون ساهم على مدى الـ 15 عاماً الماضية، وتحديداً منذ مطلع 2006 وإطلاق موسمه الأول، في عملية التنمية الثقافية المُستدامة التي تشهدها أبوظبي، وترجم تطلعاتها الطموحة وترسيخها كمدينة عالمية لصون التراث الثقافي بشكل عام والشعر على وجه الخصوص.

وأضاف المزروعي أن عدد الشعراء الذين منحتهم أبوظبي فرصة الظهور الإعلامي الواسع للمرّة الأولى، وذلك عبر اختيارهم في قائمة الاختبارات والمقابلات المعروفة بقائمة الـ 100 الأولية، فقد تجاوز الـ 1100 شاعر وشاعرة من أصل أكثر من (15000) شاعر قابلتهم لجنة التحكيم بشكل مباشر في جولاتها التمهيدية، على مدار 10 مواسم متتالية.

أبو ظبي: انطلاق برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»

أول مهمة

وبدأت مرحلة الاختبارات والتصفيات المؤهلة لنهائي الحلم، وأول مهمة لشعراء قائمة الـ 100 كانت زيارة الحدث الأبرز والأكبر في العالم «إكسبو 2020 دبي»، وكان المطلوب من الشعراء كتابة أبيات شعرية عن هذه الزيارة، وبعد ذلك خضعوا لاختبار تحريري لإبراز مواهبهم الشعرية المتنوعة.

ومن ثم قابلت لجنة تحكيم البرنامج المكونة واللجنة الاستشارية، الشعراء واستمعت لأبيات الزيارة، وطلبت منهم إلقاء أبيات أُخرى من مخزونهم الشعري، وانتهت المقابلة باختبار سريع يقوم الشعراء من خلاله بتصحيح بيت شعري فيه خلل في الوزن أو القافية.

أبو ظبي: انطلاق برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»

منافسة البيرق

بدوره، قال سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم مدير أكاديمية الشعر، خلال الحلقة التسجيلية لتصفيات المائة: بقدر الصعوبة التي تجاوزناها في هذه المرحلة، أيضاً القادم ليس بالسهل، القادم أصعب، والـ 48 سيتنافسون في مواجهة الصراع على البيرق.

وأكد حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن اختبارات وتصفيات قائمة المائة تعتبر من أصعب المراحل بالنسبة للشعراء المشاركين فيها، وكذلك بالنسبة للجنة التحكيم.

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