جائزة الشيخ زايد في منتدى الجوائز العربية

شهد رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الأمير خالد الفيصل، منتدى الجوائز العربية، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وبمشاركة الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور على بن تميم.

وعقد لقاء الجمعية العمومية والتي تتكون من أمناء الجوائز العربية بدعوة من أمين عام جائزة الملك، د. عبدالعزيز السبيّل، حيث التقى الأمير خالد الفيصل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في إطار دعمه لأعمال المنتدى وفعالياته.

وناقش أمناء الجوائز العربية في اجتماع الجمعية العمومية عدة محاور هامة أبرزها النظام الأساسي للمنتدى، وبحث أوجه التنسيق والتعاون بين الجوائز، بالإضافة إلى ما استجد من أعمال ذات صلة بالمنتدى وبالعمل الثقافي المشترك، كما تم تقديم البوابة الإلكترونية للمنتدى. وأعلن الأمير خالد الفيصل رئيسًا فخريًا لمنتدى الجوائز العربية.

وتخلل اليوم الأول فعاليات متنوعة تضمنت ندوة ثقافية بعنوان “الجوائز العربية بين الشعر والسرد”، والتي شارك فيها كل من الروائية أميمة الخميس من المملكة العربية السعودية، والشاعرة روضة الحاج من جمهورية السودان، والروائي طالب الرفاعي رئيس “جائزة الملتقى” للقصة القصيرة العربية في دولة الكويت، وقدم الندوة الشاعر على عبد الله خليفة أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في مملكة البحرين.