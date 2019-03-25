31 مارس أخر موعد للترشح لكتاب القصة العربية حول العالم

تغلق جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، أبواب الترشح لكتاب القصة العربية حول العالم، وذلك لدورتها الرابعة 2018-2019 يوم 31 مارس الجارى.

وكانت الجائزة قد فتحت أبواب الترشح ابتداء من الأول من يناير الماضي، من خلال الموقع الإلكترونى للجائزة «almultaqaprize.com».





وكانت الجائزة، وقعت عقد تعاون جديد مع جامعة الشرق الأوسط الأمريكية فى الكويت «AUM»، وتم تشكيل مجلس أمناء جديد للجائزة كالاتى: الأديب طالب الرفاعى رئيسا لمجلس الأمناء، وفهد العثمان ـ نائبا الرئيس، طارق العثمان مقررا للجائزة، وعضوية كل من: الدكتور سليمان الشطي، الأديبة ليلى العثمان، وليد النصف، محمد الشارخ، سليمان البسام، وليد العوضي، الدكتور على العنزي، صباح الريس، طلال الرميضى، هدى الشوا، ليال أبو سعد.





وبعد إغلاق باب الترشح تتولى لجنة التحكيم مباشرة أعمالها لقراءة المجاميع القصصية المشاركة فى المسابقة، وستعلن عن قائمتها الطويلة فى الأول من أكتوبر المقبل والتى تحتوى على عشرة مجاميع قصصية، كما ستعلن عن قائمتها القصيرة (خمسة أعمال) فى بداية شهر نوفمبر، وتنظم احتفاليتها السنوية بحفل تكريم الفائز على أرض الكويت فى حرم «AUM» وذلك فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل حيث يحصل الفائزة الأول على مبلغ 20 ألف دولار أميركى بينما يحصل كل كاتب من كتاب القائمة القصيرة على 5 آلاف دولار إضافة إلى شهادة الجائزة ودرع التكريم