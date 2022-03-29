جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُطلق مجلة «هيبا» أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق العدد الأول من مجلتها الفصلية «هيبا» بنسخةٍ رقميةٍ بصيغة PDF سهلة القراءة والتصفّح قابلة للتحميل على الموقع الرسمي www.hipa.ae كما أنها سهلة التداول عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة، باللغتين العربية والانجليزية.

جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُطلق مجلة «هيبا»

نشر ثقافة التصوير الضوئي



وأشاد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطنيّ الاتحاديّ، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، بالمنتج الإعلامي للجائزة، مُعتبراً أنه منبرٌ معرفيّ سيلعب دوراً مهماً في نشر ثقافة التصوير الضوئي في المنطقة وفي تناول الأفكار والمدارس والتوجهات المختلفة في صناعة التصوير محلياً وعالمياً، ومناقشة التجارب الرائدة والإبداعات المميزة وتسليط الضوء على المواهب اللافتة في مجال التصوير في دولة الإمارات وفي مختلف دول المنطقة والعالم.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، بصفته رئيساً لتحرير المجلة: فخورون بتقديم هذا المشروع النوعيّ الطموح من خلال الجهود الذاتية لفريق العمل المميز للجائزة.

وأضاف بن ثالث: المجلة متخصّصة في مجال التصوير الضوئي، ستصدر بشكلٍ فصليّ بواقع 4 أعدادٍ في السنة، ولدينا رؤى طموحة بخصوص التطوير والانتشار ونوعية المحتوى الذي يجمع بين الفائدة المعرفية والمتعة البصرية والمعلومة المُختصرة، والهادف لصناعة فارقٍ إيجابيّ ملموس في مجتمعات المصورين الهواة والمحترفين.

وختم بن ثالث: ندعو جميع المهتمين من جميع أنحاء العالم لزيارة موقع الجائزة والاطلاع على العدد الأول، وإطلاعنا على كل الآراء والملاحظات والمقترحات، كما ندعو أصحاب التجارب المميزة في عالم التصوير للمشاركة في الأعداد القادمة.. هذه المجلة تطمح لتقديم قيمة مُضافة لكل المصورين، وأبوابها مفتوحة دوماً لمشاركات مجتمعات المصورين.

اقرأ أيضاً:

حي دبي للتصميم: الموسم الثاني من «الفن المبتكر»