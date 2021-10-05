جائزة نوبل للطب 2021 لعالمان أمريكيان فاز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان الاثنين بجائزة نوبل للطب 2021 عن دراستهما في استشعار مستقبلات الحرارة واللمس (الطريقة التي تشعر بها أجسامنا بحرارة الشمس أو العناق). على ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن هذه المكافآت العريقة في ستوكهولم. وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار).

واكتشف العالمان كيف تحوّل أجسامنا الإحساس إلى رسائل كهربائية في الجهاز العصبي. وقد تفضي النتائج التي توصلا إليها إلى تطوير طرق جديدة لعلاج الألم.

جائزة نوبل للطب 2021 لعالمان أمريكيان

استشعار مستقبلات الحرارة واللمس

وقالت اللجنة: "الاكتشافات الرائدة... للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه".

وأضافت: "هذه المعرفة تستخدم في تطوير علاجات لمجموعة كبيرة من الحالات المرضية من بينها الألم المزمن".

وأضاف البيان: "أوضحت الاكتشافات الأساسية للحائزين جائزة نوبل هذا العام في علم وظائف الأعضاء أو الطب كيف يمكن للحرارة والبرودة واللمس إطلاق إشارات في نظامنا العصبي. القنوات الأيونية المحددة مهمة للعديد من العمليات الفسيولوجية وظروف المرض.

واستخدم ديفيد جوليوس "الكابسيسين"، وهو مركب لاذع من الفلفل الحار الذي يحفز الإحساس بالحرقان، لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة. فيما استخدم أردم باتابوتيان الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من أجهزة الاستشعار التي تستجيب للمحفزات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية".

انطلاق موسم جوائز نوبل لعام 2021