البوابة - أعلنت جائزة ووترستونز البريطانية قائمتها القصيرة المكونة من ست روايات أولى تمثل "أفضل ما في مستقبل الخيال" وفقا للجائزة. وجاء في نص الإعلان: "يسر ووترستونز أن تعلن عن القائمة المختصرة لجائزة الرواية الأولى - وهي جائزة للروايات الأولى الاستثنائية ، تم التصويت لها من قبل بائعي الكتب لدينا. احتفالًا بالخيال الأول بجميع أشكاله ، تسلط الجائزة الضوء على أهمية اكتشاف المواهب الجديدة والدفاع عنها ، وتعمل كامتداد لكيمياء التوصية الشفوية لبائعي الكتب. تمثل القائمة المختصرة المكونة من ستة أفراد لهذا العام النطاق المثير لرواية القصص المعاصرة وتأخذنا من خنادق الحرب العالمية الأولى إلى بريطانيا ثاتشر ، ومن السبعينيات إلى أمريكا في المستقبل القريب عن طريق بلفاست المعاصرة والجزء السفلي المظلم لقرية خلابة. في أيرلندا الغربية. سيتم الإعلان عن الفائز يوم الخميس 24 أغسطس 2023.

جائزة ووترستونز البريطانية تعلن قائمتها القصيرة

ومن بين المنافسين لهذا العام رواية الأمريكى ذى الأصول الغانية نانا كوامي أدجي برينيه Chain-Gang All-Stars وروايتان ظهرتا ضمن قوائم جائزة المرأة للخيال لهذا العام هما Wandering Souls ، لسيسيل بين التي تم إدراجها في القائمة الطويلة لنسخة العام الحالي ورواية جاكلين كروكسFire Rush ، والتي كانت ضمن القائمة القصيرة بالإضافة إلى رواية In Memoriam لأليس وين، Close To home لمايكل ماجي، وkala لكولين والش.

ووصف بيا كارفالو رئيس قسم الكتب في ووتر ستونز، القائمة القائمة القصيرة بأنها "توحدها رغبة مدهشة لسرد القصص وتحقيق التوازن بين التقاليد والابتكار مضيفا أن هذه الروايات "مشبعة بطموح وشغف هائلين غالبًا ما تعتمد على التجربة الحية للمؤلفين أو عائلاتهم أو مجتمعاتهم".

وعلى الرغم من أن الجائزة مفتوحة لأي رواية أولية مكتوبة أو مترجمة إلى الإنجليزية فإن أدجى برينيه هو الكاتب الوحيد في القائمة القصيرة لعام 2023 الذي لا يعيش في المملكة المتحدة أو أيرلندا.

ويعد عمل أدجى برنييه Chain-Gang All-Stars ، روايته الأولى بعد مجموعة القصص القصيرة الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز "فرايدي بلاك" وتدور أحداثها في مستقبل قريب متخيل حيث يقاتل سجناء "مصارعون" بعضهم البعض من أجل حريتهم وفي حديثه عن الرواية في لقاء مع صحيفة الجارديان قال المؤلف إن نظام العقوبات الأمريكي كان "نوعًا من السم الذي أثر علينا حتى لو لم نتأثر بشكل مباشر أردت أن أتحدث عن ذلك".

وتدور أحداث رواية Fire Rush لجاكلين كروكس حول تجارب امرأة شابة في لندن وبريستول وجامايكا وقد قالت لصحيفة الأوبزرفر البريطانية إن الرواية استغرقت 16 عامًا في كتابتها.

اقرأ أيضاً:

أفضل 6 كتب عن تفسير الأحلام

حفل توقيع رواية " خزامى " ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي