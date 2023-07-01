البوابة - أعلنت جائزة Forward، فى المملكة المتحدة، عن الدواوين الشعرية التى وصلت إلى القائمة القصيرة، فى دورتها لعام 2023، والتي تديرها مؤسسة Forward Arts منذ عام 1992.

جائزة Forward تعلن القائمة القصيرة لعام 2023



وقالت جائزة Forward فى بيان لها، إن الدواوين الشعرية التى وصلت إلى القائمة القصيرة، تسلط الضوء على المحادثات الشعرية مع المجتمع والتاريخ والثقافة والماضي، وتتحدى الحاضر.



والمعروف أن جائزة Forward تسعى إلى مناصرة الأصوات الشعرية الجديدة، والتميز المتنوع للشعر المعاصر، وجميع ابتكاراته التي تتغلب على الحدود.



وتعد جوائز Forward for Poetry من أكثر الجوائز المرغوبة على نطاق واسع للشعر الجديد المنشور في المملكة المتحدة وأيرلندا، ويجتمع فى الحفل السنوي الذى تقيمه الجائزة أكبر الأسماء الشعرية إلى جانب المواهب الصاعدة، فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، كرمت الجائزة العديد من الأسماء الأكثر شهرة في الأدب المعاصر: سيمون أرميتاج، وتوم جان، وشيموس هيني، وتيد هيوز، وكارول آن دافي، وكلوديا رانكين، وكاليب فيمي.

جائزة Forward تعلن القائمة القصيرة لعام 2023

القائمة القصيرة لجائزة Forward لأفضل ديوان 2023

جيسون ألين بايسانت عن ديوان صورة شخصية عطيل

ماري جان تشان عن ديوان خوف مشرق

جين كلارك عن ديوان تغيير في الهواء

كيت فان عن ديوان قارئ سحابة الحبر

إليزابيث سينيت كلوف عن ديوان اسمي أبيلين



القائمة القصيرة لجائزة فيليكس دينيس لأفضل ديوان أول لعام 2023:

سوزانا ديكي عن ديوان ISDAL

روان إيفانز عن ديوان "طريقة.. طريق"

صفية قمرية كينشاسا عن ديوان "قصب.. ذرة"

ممتاز مهري عن ديوان قصائد الشتات السيئة

كانديس سيوبان والكر عن ديوان كاوبوي

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