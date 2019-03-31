جميل الشبيبي: "المشهد الشعري في البصرة"،

صدر للناقد جميل الشبيبي كتابه الجديد "المشهد الشعري في البصرة"، ويضم الكتاب مجموعة من القراءات المختارة، عن منشورات اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة وبمساعدة شركة أسيا سيل للاتصالات.

ويحتوي الكتاب على قسمين ومقدمة وقراءة في قصيدة عاشقة الليل للشاعرة نازك الملائكة.

القسم الأول من الكتاب يحتوي على تجارب الشعراء الستينيين في البصرة، الذين ظهرت أسماؤهم منتصف ستينيات وسبعينيات القرن العشرين امتدادا للشعراء بدر شاكر السياب وسعدي يوسف ومحمود البريكان أمثال الشعراء: عبد الكريم كاصد، حسين عبد اللطيف، كاظم الحجاج، مصطفى عبد الله محمد طالب محمد وغيرهم .

أما القسم الثاني من الكتاب فقد اعتنى بقراءة تجارب شعراء قصيد النثر المعاصرة، للشعراء: جواد الحطاب، عبد الله حسين جلاب وهاشم تايه وكريم حخيور وفرات صالح وغيرهم من الشعراء.

يذكر أنه قد صدر للناقد العراقي ثلاثة كتب وهي "بناء مدينة الرؤيا في القصة العراقية القصيرة – محمد خضير نموذجاً- دار الشؤون الثقافية 2007" و"نزعة الحداثة والتجريب في السرد العراقي القصير بنية السارد نموذجاً – اتحاد الادباء والكتاب في البصرة 2011" و"جدل الهوية في الرواية العراقية الجديدة دار شهريار 2018".

وشارك في منتديات ومؤتمرات عديدة وألقى فيها بحوثا عن السرد الروائي والشعر.