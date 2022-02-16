جوائز الكتاب البريطاني: جائزة أفضل مكتبة لعام 2022 أعلنت جوائز الكتاب البريطانى The British Book Awards عن القائمة القصيرة، لجائزة أفضل مكتبة لعام 2022، والتى شهدت رقما قياسيا، حققته الكتب المستقلة، التى وصلت إلى القائمة ضمن أفضل مكتبة مستقلة لهذا العام، حيث بلغ عدد المكتبات 63 مكتبة فى 9 قوائم مختصرة إقليمية وقطرية لجائزة أفضل مكتبة لعام 2022.

جوائز الكتاب البريطاني: جائزة أفضل مكتبة لعام 2022

المكتبات المستقلة

المعروف أن هذا الفرع فى الجائزة الشهيرة، يهدف إلى الاحتفاء بالمكتبات المستقلة، فى إطار دعم المجتمعات المحلية على مدار العامين الماضيين بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين فى حفل توزيع جوائز الكتاب البريطانى فى 23 مايو 2022، والتى ستشهد منافسة على الفوز بجائزة مكتبة العام المستقلة للفوز بجائزة أفضل بائع تجزئة للكتب لهذا العام.

من بين المتأهلين للتصفيات النهائية لهذا العام مجموعة من أقدم وأحدث بائعى الكتب فى المملكة المتحدة وأيرلندا، ويعود تاريخ تأسيس هذه المكتبات إلى عقود، منها مكتبة تم تأسيسها عام 1729، وأخرى تم تأسيسها عام 1887، وأخرى فى أيرلندا تم تأسيسها عام 1902.

وفى القائمة القصيرة، تم إدراج 12 مكتبة مستقلة فتحت أبوابها منذ عام 2019، و6 منها بدأت عملها مع تفشى وباء فيروس كورونا، وعلى الرغم من جميع الاضطرابات التى تسببت فيها الوباء، فقد توسعت المكتبات عن العام الماضي، وشهدت المملكة المتحدة افتتاح بعض المكتبات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين والقطريين لعام 2022 فى 16 مارس، وسيتم الكشف عن الفائز الإجمالى فى حفل سيقام فى وسط لندن.

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