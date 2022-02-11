افتتاح متحف المستقبل في دبي بدأ العد التنازلي على افتتاح متحف المستقبل ذي التصميم الخلاب، فمن المحدد استقباله للزوار بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق لـ22 من فبراير الجاري أي بعد 11 يوماً.

وسيعيد المعلم الحضاري أمجاد بيت الحكمة في بغداد، كما سيكون نقطة الانطلاقة نحو مستقبل مشرق أكثر ابتكاراً وتطوراً.

افتتاح متحف المستقبل في دبي

التصميم



ويحمل ذلك المعلم الحضاري الكثير من التفاصيل الهندسية شبه الخيالية والمستدامة، ووضع تصميمه المهندس المعماري شون كيلا الذي يتمتع بخبرة عريقة في قطاع العمارة بدبي، فيما يزدان مبنى المتحف من الخارج بأبيات شعرية ملهمة مقتبسة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صممت بخط الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.



وأنشئ على 1024 قطعة ترمز إلى أساسيات البرمجة، فيما يمتد المتحف على مساحة 30 ألف متر مربع ويأتي بارتفاع 77 متراً، كما تبلغ مساحة الواجهة الإجمالية 17,600 متر مربع.

افتتاح متحف المستقبل في دبي

واقع معزز

يتألف متحف المستقبل من 7 طوابق ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، مما يشكل معجزة معمارية، كما سيعكس المتحف 3 أفكار رئيسية، تشمل على التراث العربي والاستدامة والعلوم، فيما توظف الطوابق السبع في فضائها الداخلي أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتفاعل الآلي البشري.

ويضع متحف المستقبل في متناول زوار المتحف تجارب غامرة تجيب على العديد من الأسئلة الملحة المتعلقة بمستقبل الإنسان والمدن والمجتمعات البشرية والحياة على كوكب الأرض وصولاً إلى الفضاء الخارجي.

وسيخصص الطابق الأول لإقامة معارض تفاعلية تركز على المستقبل لتنمية موارد الفضاء الخارجي، والنظم الإيكولوجية والهندسة الحيوية، بينما الطابق الثاني فسيستعرض تقنيات المستقبل القريب التي ستغير العالم من أجل مواجهة التحديات في مجالات متنوعة مثل الصحة والمياه والغذاء والنقل والطاقة، أما الطابق الثالث فيخصص للأطفال لاستكشاف التحديات وليعالجوها بطريقتهم الفريدة.

افتتاح متحف المستقبل في دبي

تقنيات فضائية ومستقبلية

وسيتاح للزوار الانتقال بين أروقة متحف المستقبل في دبي بمركبة فضائية، وسيكون ذلك بمثابة الفرصة لهم للاستمتاع بمعلومات حول الفضاء وطبيعة كوكب الأرض.

وسيستعرض المتحف مستقبل العالم وسيطلع زواره على أهم التقنيات التي تنتظرها البشرية خلال العقود المقبلة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية المتخصصة في دراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتقديم حلول جديدة ومبتكرة.

وسيحتضن المتحف النخب العلمية والمعرفية والنوابغ على مستوى المنطقة والعالم، وسيقدم المتحف لزواره أحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلمية، كما سيشكل المتحف مختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل وأفكار المستقبل ومدن المستقبل.

حجم التكاليف

وبلغت تكاليف إنشاء المتحف 500 مليون درهم، شملت تغذية المتحف بـ4 آلاف ميغاواط من الكهرباء التي تم إنتاجها باستخدام الطاقة الشمسية عبر محطة خاصة متصلة بالمتحف تم تأسيسها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

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