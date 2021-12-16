"حتى لا تكون أندلسًا أخرى" للداعية راغب السرجاني هو أحد أشهر كتب ومولفات الطبيب والداعية الإسلامي والمؤرخ المصري الشهير الدكتور راغب السرجاني. وقد حقق هذا الكتاب مبيعاتٍ كبيرة، كما حقق شهرةً واسعة في كلٍّ من الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

"حتى لا تكون أندلسًا أخرى" للداعية راغب السرجاني

تحقيق تاريخي وديني

وقد اشتهر هذا الكتاب نظرًا لتناول الدكتور راغب السرجاني الموضوع المطروح بمهنية وحيادية كبيرة، فكل كتب ومؤلفات راغب السرجاني هي كتب محققة تاريخيًا ودينيًا، ويرجع ذلك لحرصه الشديد على تقديم معلومات دقيقة وغير مغلوطة للقارئ.

ويتميز أسلوب الداعية الدكتور راغب السرجاني بالبساطة والسهولة، فهو يحاول بمؤلفاته وكتبه أن يُخاطب من ليس لهم إطلاع على التاريخ بشكل كبير، كما يخاطب أيضًا القراء المخضرمين المهتمين بالتاريخ الإٍسلامي بشكل كبير.

وقد كان كتاب فلسطين: حتى لا تكون أندلسًا أخرى في أول الأمر سلسلة صوتية، وبعد أن اشتهرت هذه السلسلة قام فريق عمل موقع الشبكة الإسلامية بتفريغها كتابيًا حتى صدر هذا الكتاب. وفي هذا الكتاب يتحدث الدكتور راغب السرجاني عن القضية الفلسطينية كقضية محورية ومركزية لأمة كاملة، ويعرض المشاكل التي سبب هذه المأساة حتى تتمكن الأمة الإسلامية من تجنبها حتى لا تصبح فلسطين أندلسًا أخرى.

البلاد التي تؤذي المسلمين لا يجب أن يعقد معها الصالحون علاقات.



نبذة عن حياة الدكتور راغب السرجاني

وُلد الداعية الإسلامي والمؤرخ المصري الدكتور راغب السرجاني في عام 1964م. حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة في عام 1988م. حصل على درجة الماجستير عام 1992م من جامعة القاهرة. حصل على درجة الدكتوراه في تخصص جراحة الكلى والمسالك عام 1998م بإشراف مشترك بين مصر والولايات المتحدة. عمل بعد ذلك أستاذًا بكلية الطب بجامعة القاهرة. حصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وما زال عضوًا به حتى الآن. حصل على عضوية جمعية أطباء المسالك الأمريكية. حصل على الزمالة الطبية من جامعة تولان بالولايات المتحدة. تولى رئاسة مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. أسس وأشرف موقع قصة الإسلام، وهو أحد أكبر المواقع التاريخية على الشبكة. له العديد من المؤلفات التاريخية، وتُرجمت أعماله للكثير من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرهم. قام بإعداد الكثير من البرامج وحضور الكثير من اللقاءات على الفضائيات المختلفة مثل قناتي الجزيرة والعربية. له الكثير من الأشرطة والتسجيلات وكذلك العديد من السلاسل التاريخية على موقع اليوتيوب.

"حتى لا تكون أندلسًا أخرى" للداعية راغب السرجاني

من هو راغب السرجاني

حصل على العديد من الجوائز في مصر والوطن العربي، منها:

جائزة البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- عن أحد كتبه في عام 2007م

جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في عام 2009م.

جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسنة عام 2010م.

جائزة يوسف بن أحمد كانو للتفوق والإبداع في فرع الثقافة الإسلامية عام 2011م.

جائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية عام 2012م.

جائزة أفضل كتاب مترجم باللغة الإندونيسية من وزارة الثقافة الإندونيسية لعام 2014م.



أهم كتب راغب السرجاني

كتاب خط الزمن: قصة فلسطين منذ ظهور الإنسان إلى زماننا

كتاب هل يمكن أن نعيد رسم التاريخ: إيطاليا وتركيا نموذجان

كتاب الفتنة الطائفية في مصر: الجذور.. الواقع.. المستقبل

كتاب فتح فلسطين: قراءة التاريخ برؤية إسلامية

كتاب أجمل حوار: حوار النبي ﷺ مع أصحابه

كتاب في ظلال السيرة النبوية – العهد المدني 1

كتاب في ظلال السيرة النبوية – العهد المدني 2

كتاب في ظلال السيرة النبوية – العهد المكي

كتاب روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية

كتاب مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية

كتاب فلسطين: حتى لا تكون أندلسًا أخرى

كتاب أبو بكر الصديق: الصاحب والخليفة

كتاب أخلاق الحروب في السنة النبوية

كتاب الحج والعمرة: أحكام وخبرات

كتاب إحياء 30 سنة في رمضان

كتاب الحج ليس للحجاج فقط

كتاب رسائل من قلب الحدث

كتاب رمضان ونصر الأمة

كتاب رمضان وبناء الأمة

كتاب شهادات صدق النبوة

كتاب نداء إلى عقلاء العالم

كتاب أخي الطبيب قاطع

كتاب القراءة منهج حياة

كتاب العلم والحضارة

كتاب أجمل رمضان

كتاب نجوم الأرض

كتاب الكون صديقي

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