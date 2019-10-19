حجي جابر يفوز بـ"جائزة كتارا" للرواية العربية

فاز الإريتري حجي جابر بـ"جائزة كتارا" للرواية العربية في دورتها الخامسة بالدوحة عن رواية "رغوة سوداء" فيما نالها الجزائري الحبيب السائح عن رواية "أنا وحاييم" واليمني حبيب عبد رب سروري عن رواية "وحي" والأردنيان مجدي دعيبس وليلى الأطرش عن روايتي "الوزر المالح" و"لا تشبه ذاتها".

وفي فئة الروايات غير المنشورة فازت المغربية عائشة عمور عن "حياة بالأبيض والأسود"، إلى جانب السورية وفاء علوش عن "كومة قش" والعراقي وارد بدر سالم عن "المخطوفة" والمصري عبد المؤمن أحمد عبد العال عن "حدث على أبواب المحروسة" والجزائري سالمي ناصر عن "فنجان قهوة وقطعة كرواسون".

ويحصل كل فائز في فئة الرواية المنشورة على 60 ألف دولار إضافة إلى ترجمة عمله إلى الإنجليزية، فيما يحصل كل فائز في فئة الرواية غير المنشورة على 30 ألف دولار إضافة إلى طباعة الرواية.