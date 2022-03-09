حفل إطلاق وتوقيع كتاب "أربع محاولات للحياة" تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع كتاب "أربع محاولات للحياة" للمؤلفين: أسامة علام وأحمد عبد المجيد ومروة سمير ونشوى صلاح، في مبنى قنصلية بوسط البلد، الأحد المقبل الموافق 13 مارس، وذلك في تمام الساعة 7 مساء، ويدير الحفل الكاتب الروائي حسن كمال.

حفل إطلاق وتوقيع كتاب "أربع محاولات للحياة"

نقرأ على غلاف الكتاب:

عزيزي القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غريبة؛ أربعة كُتَّاب قرروا الجلوس والدردشة معك حول أمور في الحياة.

كانت الفكرةُ في البداية محاولة لنعرف أنفسنا بشكل أكثر وضوحًا كأصدقاء جمعتهم الكتابة.. ولأننا كنا نكتب فقط بهدف التحرر من أمور لا نفهمها، جاء الكتاب مليئًا بالذكريات والمشاعر والأسئلة. بعضها شديد الخصوصية، لكنه شديد الصدق أيضًا، وكأننا في طقس اعتراف وتطهُّر مما لا نفهم من تجربة حياتنا، وأمام أمور كالاغتراب والموت والكتابة والأبناء، وأمور أخرى. فتحنا قلوبَنا وكتبنا؛ لذلك ستجد نفسك وسط حكاياتنا. ربما ستضحك، وربما ستبكي مما كتبنا، لكنك بالتأكيد ستطرح أسئلتك الخاصة وستندهش من قدرتنا على مواجهة أنفسنا، الأمر الذى أدهشنا نحن أيضًا.

في هذا الكتاب وثيقة طويلة عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته. قررنا أن نضعها بين يديك بلا تجمُّل أو ادِّعاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمتع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة. وصدقنا عزيزي القارئ، نحن لا نرغب من كِتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك.

شارَك فى هذا الكتاب أربعة كُتاب هم: نشوى صلاح؛ استشارية الصحة النفسية، ومروة سمير؛ كاتبة درست الإعلام بكلية الآداب، وأحمد عبد المجيد؛ مهندس كمبيوتر ويعمل حاليًّا مديرًا للنشر بدار الرواق، وأسامة علام؛ طبيب بيطري يعمل ويقيم بالولايات المتحدة. صدر للكُتاب الأربعة مجموعة مُتميزة من الأعمال الأدبية.

اقرأ أيضاً:

صدر حديثا رواية جديدة بعنوان "دليل المسافر إلى المجرة"