البوابة - تستضيف مكتبة تنمية، بحي المعادي، حفلاً لتوقيع ومناقشة رواية "تغريبة القافر" للكاتب العُماني زهران القاسمي، وذلك، يوم الأحد، 20 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساء.

حفل توقيع رواية "تغريبة القافر" للكاتب زهران القاسمي

ويناقش الكاتب السوداني حمور زيادة، الكاتب زهران القاسمي، أول روائي عُماني يفوز بجائزة البوكر العربية عن رواية "تغريبة القافر"، فى دورتها لعام 2023.

الرواية كما وصفتها جائزة البوكر العربية تُعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ري الناس وإشباع ظمئهم وتدور أحداثها في إحدى القرى العُمانية عن أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية.

وعبر مسار الأحداث فى يتعرف القارئ على حياة القافر منذ ولادته التى تكون مرتبطة بالماء، ومن متابعتنا لمسار شخصية البطل فأمّه ماتت غرقاً، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجيناً في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حياً، تعمل الرواية من منطقة جديدة في السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام فلاحي لريّ البساتين، مرتبط بالحياة القروية في عُمان ارتباطاً وثيقاً دارت حولها الحكايات والأساطير.

زهران القاسمي

شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" عام 2013، "القنّاص" عام 2014، "جوع العسل" عام 2017، و"تغريبة القافر" عام 2021، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).

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