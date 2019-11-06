حفل توقيع رواية "دندرة اللعنة المزيفة" للدكتور أيمن حامد

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية حفل توقيع ومناقشة رواية "دندرة اللعنة المزيفة" للكاتب الدكتور أيمن حامد والصادرة عن دار حسناء للنشر والتوزيع، وذلك يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة والنصف مساءً، بمركز الحرية للإبداع.

ويناقش الرواية كلا من الدكتور محمد عبد الحميد خليفة والدكتورة كاميليا عبد الفتاح، يدير اللقاء الأديب أحمد فضل شبلول الساعة.

يذكر أن الدكتور أيمن حامد هو طبيب وكاتب ومترجم مصري، صدر له كتاب "أوهام الحب والزواج" كتاب اليوم الطبي 2010، وكتاب مترجم "لماذا نحب" لـ هيلين فيشر بالمشاركة مع فاطمة ناعوت 2015 عن المركز القومي للترجمة، وأخيرًا رواية دندرة عام 2019، وحصل على جائزة دكتور يحي الرخاوي للإبداع في مجال الطب النفسي جامعة القاهرة 2013.وكذلك على العديد من الجوائز وشهادات التقدير لعمله بمجال التوعية بمنظمات المجتمع المدني.