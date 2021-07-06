حفل توقيع ومناقشة رواية "دفاتر الوراق" للكاتب الاردني جلال برجس

تستضيف "مكتبة تنمية" الكاتب الأردني جلال برجس، فى حفل توقيع ومناقشة رواية "دفاتر الوراق"، أحدث أعماله الروائية التى فازت بجائزة البوكر العربية لهذا العام...

والتى صدرت فى طبعة مصرية عن تنمية بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ويناقشه الكاتب والناقد إيهاب الملاح، وذلك يوم الجمعة 9 يوليو فى تمام الساعة 7 مساء، بفرع المكتبة فى المعادى.



تقع أحداث "دفاتر الورّاق" فى الأردن وموسكو خلال الفترة بين 1947 و2019، وتروى الرواية قصة إبراهيم، بائع الكتب والقارئ النهم، الذى يفقد كشكَه ويجد نفسه أسير حياة التشرّد.



وبعد إصابته بالفصام، يستدعى إبراهيم أبطالَ الروايات التى كان يحبها ليتخفّى وراء أقنعتهم وهو ينفِّذُ سلسلةً من عمليات السطو والسرقة والقتل، ويحاول الانتحار قبل أن يلتقى بالمرأة التى تغيّر مصيره.



الدفاتر هى مجموعة من الكتابات تتوزع بين إبراهيم وبين شخوص الرواية، وهم متقاطعون مع البطل، وتحكى مضمون هذه الحكاية المؤلمة والمتشظيّة.



جلال برجس

شاعر وروائى أردنى ترأس عدد من المؤسسات الثقافية الأردنية، وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومعد ومقدم برنامج إذاعى بعنوان "بيت الرواية"، وصدر له العديد من المجموعات الشعرية والسردية.



وحصل جلال برجس على العديد من الجوائز منها: جائزة روكس بن زائد العزيزى للإبداع عام 2012 عن مجموعته القصصية الزلازل، جائزة رفقة دودين للإبداع عام 2014 عن رواية مقصلة الحالم، جائزة كتارا عام 2015 عن رواية أفاعى النار، كما وصلت رواية سيدات الحواس الخمس، إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2019.