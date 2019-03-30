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صدر منذ أيام للطبيب المصرى العالمى والمفكر الدكتور حازم الرفاعى كتاب "فى الاشتراكية: مسودات لن تكتمل"

صدر منذ أيام للطبيب المصرى العالمى والمفكر الدكتور حازم الرفاعى كتاب "فى الاشتراكية: مسودات لن تكتمل"
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