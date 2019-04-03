طرح غلاف رواية "الخناس" للكاتب العراقي نافل والي

طرحت دار المتنبي للنشر والتوزيع، غلاف رواية "الخناس" للكاتب العراقي نافل والي، والتي تعتبر الرواية السادسة في مسيرة الكاتب، وذلك استعدادا لطباعتها وطرحها في الأسواق.

ويؤكد الكاتب أنه وضع في روايته كل ما يملك من صنعة ومهارة وحدس، تأكيدًا منه على أنها الرواية الأخيرة التي سيكتبها في حياته نظرًا لحالته الصحية التي يمر بها في الفترة الأخيرة، ويقول الكاتب في بيان له عن الرواية:

"قلت بأنها الرواية الأخيرة في حياتي وأنا صادق فيما أقوله؛ فقبل الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها كنت قد بدأت بكتابة الفصول الخمسة منها، ثم أهملتها بسبب اعتزالي العمل الكتابي، لكنها بقيت تطاردني، تهمس لي في كل لحظة، خلقتني ولم تتم تكويني، ولا تريد أن تحضر حتى ولادتي! رق قلبي المسحوق لها، عذبتني، هي صادقة فيما ادعت، خلقتها ولم أتم تكوينها، وفي العرف الكتابي يعتبر شرًا ما بعده من شر! كفر بلا ذنب، غش للحقيقة وتمويهها".

"ويضيف في البيان :"لكم أن تتصورا قلقي وعذابي حتى قررت في ساعات ضائعة من عمري، وما أكثر تلك الساعات التي يعيشها الإنسان بلا رضا، حانقًا لا يرغب بالمزيد منها، جلست شاردًا لا أطلب غير رحمة الله فكتبت ما كان ينقص خلقها، كونتها كاملة، رواية تستحق القراءة، وضعت فيها كل ما أملك من حدس، وتأمل، ومزاولة إنسانية، أرضية أو سماوية، حاولت أن أكون قافزًا، مبتعدًا بخطواتي نحو آفاق يصعب رؤيتها إلا في حالات من التجلي العظيمة، وفي مثل تلك اللحظات أنهيتها، وها أنا أنشر غلافها من خلال دار المتنبي التي ستكون عشقي الأخير بعد العمل الكتابي الذي استعمرني على مدار ثلاثة عقود".