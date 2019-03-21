صدر حديثًا رواية "شنيور" للكاتب أحمد فاضل

صدر حديثًا عن دار الميدان للنشر والتوزيع رواية "شنيور" للكاتب أحمد فاضل، ومن المقرر أن تشارك الرواية في الدورة الخامسة عشرة من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

وتأتي التيمة الرئيسية لرواية "شنيور" متمثلة في "الانتقام"، ويوضح الكاتب من خلالها أن الانتقام دائرة لا يمكن الخروج منها إذا اقتحمتها، فهي كما غنى المطرب مروان خوري " بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، دايما بننتهي لمطرح ما ابتدينا".

وتدور "شنيور" حول الشاب فهد الذي عاش طفولة بائسة داخل أروقة المؤسسات التأديبية، بعد أن هرب من منزل عمه الذي دائمًا ما يوجه إليه اللوم ووالده المتوفى حول مقتل ابنه، بسبب أخطاء والده في الماضي.

يحاول فهد جاهدًا بعد أن شب وصار رجلًا أن يكشف الماضي ليعرف حقيقة والده، وسبب مقتله وابن عمه وأمه، ليتوصل في النهاية إلى الفاعل الرئيسي ومن ساعده، لتبدأ الرواية في إطارها التشويقي الذي يحبس الأنفاس.

وتتواصل أحداث الرواية في إطارها التشويقي الذي لا يخلو من الدراما، حتى يجعلك تتعاطف مع فهد رغم كونه خارجا عن القانون، إلا أنه يحقق العدالة التي طالما تمناها.