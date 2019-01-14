يصدر حديثا ثلاث روايات مختلفة تدور جميعها حول سحر عالم الفراعنة

يصدر حديثا عن دار زين للنشر والتوزيع ثلاث روايات مختلفة تدور جميعها حول سحر عالم الفراعنة ومنها: رواية أبناء الآلهة للكاتبة مريهام قديس، مفتشة الآثار الإسلامية والقبطية بنجع حمادي.

وهي رواية رعب تدور حول الدكتورة سارة، أستاذ الآثار المصرية، التي يجمعها القدر بالضابط حسام، للتحقيق في قضية تتعلق بسرقة آثار، وتتحدث الرواية عن آثار مصر القديمة وتداخل أحداث بين الماضي والحاضر في جانب من الغموض والإثارة.

أما الرواية الثانية فهي "لعنة أنوبيس" للكاتبة آية سعد الدين الصحفية والناشرة، والتي صدر لها من قبل 7 أعمال ورقية.

وتدور أحداث روايتها حول اختفاء بعثة حفر أثرية والعثور على برديات ملعونة وقصة الإله

أنوبيس إله الموتى والتحنيط وأسطورة الأخوين مرورا باللعنة الخفية وما سيحدث حقا للبعثة الأثرية ومن هم وما مصيرهم.

وتختتم الدار ثلاثية الروايات برواية سالومي وسر القلادة للكاتبة إلهام مسلم والتي تدور حول صراعات في عالم الجن متمثل في عدة شخصيات أهمهم سالومي ذاتها الباحثة عن المجد الضائع وعدة شخصيات يتحاربن وفي خضم الأحداث تعثر فتاة أنسية على قلادة فرعونية ملعونة وكيف تتدخل القلادة بقدرتها في سير الأحداث.