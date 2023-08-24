البوابة - تطرح دار كريستيز للمزادات العالمية، مزاداً لبيع مجموعة من الآثار من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط القديم والشرق الأدنى، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، وتمثل هذه القطع الثقافات اليونانية والرومانية والبيزنطية والمصرية والشرق الأدنى القديم ويعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى.

دار كريستيز تبيع مجموعة من الآثار القديمة خلال أكتوبر

ومن بين القطع المعروضة للبيع، تابوت خشبي مصرى لـ "هبت-أون-آمون"، يرجع من الفترة المتوسطة الثالثة إلى الفترة المتأخرة المبكرة، الأسرة 21-26، 1069-525 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه استرلينى.

كما يضم المزاد، مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت موجودة سابقًا في مجموعة الدكتور إيلي بوروفسكي (1913-2003)، وتشتمل هذه المجموعة على حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم على شكل جعران مع أمازون، وهو عمل أشار إليه الباحث السير جون بوردمان بأنه من أهم القطع الأثرية على العصور القديمة، تشمل المعالم البارزة التي سوف تعرض بالمزاد، شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي، تتميز بصبغتها الواسعة.

ومن بين المعروضات التى ستباع تمثال برونزى مصرى من أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه بين 4 و 6 آلاف جنيه إسترلينى.

وكذلك تمثال برونزى مصرى لأوزوريس، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين فى الفترة ما بين 664-525 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 6 إلى 9 آلاف جنيه إسترلينى.

جدير بالذكر، أن خلال شهر يونيو الماضى قامت دار سوثبى للمزادات العالمية بطرح مزاد لبيع الآثار المصرية، ومن بين القطع المصرية المعروضة للبيع تمثال حجري مصري مجزأ، يرجع إلى الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 5 إلى 8 آلاف جنيه إسترليني.

اقرأ أيضاً:

حفل توقيع رواية " خزامى " ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي