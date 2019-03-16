صدر حديثًا كتاب تحت عنوان "نصف إنسان" للكاتب محمد هانى عارف"

صدر حديثًا عن دار كليوباترا للنشر والتوزيع كتاب تحت عنوان "نصف إنسان" للكاتب محمد هانى عارف"

وجاء على غلاف الكتاب : يسير فى الطرقات بمحازاة حلمه، يلتقط النشوة من باطن الأشياء ليلقيها فى قلبه، ينتشى و كأنه يطير، يطوف أرض الله الواسعة و كل أرض الله ملكه.. شىء لامع يزحف على كيانه، ينتفض، يطوف بجسده النحيف و جلبابه الواسع، ينتعش قلبه.. يلمس نفسه.. يطير .. ينادى الشعر و يناديه ، فتصيب سهام الكلمات قلبه، يفرح فى شجون ويتألم في راحة، و تختلط المشاعر كضفائر معقودة فلا تستطيع أن تفرق ذات اليمين و ذات اليسار.. الكل فى واحد و الواحد يسرى فى الجميع.. و الحب معشوقه الأول و الأخير .