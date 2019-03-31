صدر حديثا رواية "الزلنطحية.. بورتريهات الفساد في المحروسة" للكاتب أحمد صلاح

صدر حديثا عن دار لايت للنشر والتوزيع، رواية "الزلنطحية.. بورتريهات الفساد في المحروسة" للكاتب أحمد صلاح، وهي الرواية الثالثة في مشوار الكاتب.

وتدور الرواية في قالب ساخر مليء بالفساد من خلال عدد من البروتريهات رسمها الكاتب عن كواليس السياسة والصحافة والإعلام والفن والأدب قبل يناير، والرواية تضم العديد من الأحداث الممتعة والمتنوعة وتفتح بجرأة أبواب يرغب الكثير في اغلاقها وعدم العبور منها.

ويشرح المؤلف معنى اسم روايته، قائلا: "كانت كلمة الزلنطحى تستعمل بمعنى الشخص البلطجى وهى أيضا كلمة تركية وعناها الشخص المستعمل البلطة، أو بمعنى أنه شخص نصاب ساخر حلو اللسان، وكانت تطلق في فترة من الفترات على القوادين وأحيانا على الفتوات ثم انحسر معناها قليلا ليصبح الزلنطحى هو مجرد تابع أو صبى لبلطجى أو فتوة، فمثلا يقال أن البلطجى جاء مع زلنطحيته وتابعيه، وأحيانا ما تطلق على مهنة معينة مثل فتوات الزفة سواء عرس أو جنازة أو هتيفة انتخابات أو هتيفة مطرب أو قارئ قرآن، أما في العصر الحالى فقد أصبح الزلنطحى شخصا وسيما متعلما حلو اللسان يستخدم عقله ودهائه وخفه دمه في تملق الجميع ليكون في البداية تابعا ثم سيدا في النهاية".

جدير بالذكر أن الكاتب أحمد محمد صلاح، صدر له رواية «أمينة ثقب إبرة على العالم»عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمجموعة القصصية «النسوانجى» عن دار أبجد للنشر والتوزيع.

وتعتبر دار لايت للنشر والتوزيع، هي إحدى شركات مؤسسة لايت جروب، وتم تأسيسها بهدف نشر الوعى والثقافة ودعم أصحاب المواهب الإبداعية، وتعمل الدار حاليا على تقديم مجموعة من الورش الإبداعية لشباب الكتاب في شتى ألوان الكتابة.