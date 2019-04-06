تصفح موقع البوابة بحلته الجديده

المزيد من أدب وثقافة

1 - 5 من 15

صدر مؤخرا ديوان "فاكهة الرغبة التى تصلى فى مدفأة الرب" للشاعرة محمد حسنى عليوة

صدر مؤخرا ديوان "فاكهة الرغبة التى تصلى فى مدفأة الرب" للشاعرة محمد حسنى عليوة
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 