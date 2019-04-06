صدر مؤخرا ديوان "فاكهة الرغبة التى تصلى فى مدفأة الرب" للشاعرة محمد حسنى عليوة

صدر مؤخرا ديوان "فاكهة الرغبة التى تصلى فى مدفأة الرب" للشاعرة محمد حسنى عليوة، عن دار نوستالجيا للإعلام والترجمة والنشر.

يحتل الديوان 80 صفحة من القطع المتوسط، ومن أجوائه:

"إستر" تلك،

إحدى هزات الشعر المتعبة

على سفح القوافي



نقية الروح فى مجون الليل،

حين تهمس لى وحدي:

(أغمضْ عينيك

فلدى سحرٌ يجذبك إلى دهاليز جنوني

ثمة أسرارٍ،

نعرفها طازجةً عبر كلينا

فكلّ صباحٍ:

1- تطهو قهوتك على شمس زفيري

2- تُطفئ لهفتك على وقع شجوني

تأتى مُلْتَحِفًا:

غَرامَ ذِكْرى،

مُبللةً بِعِطْرٍ قَديم

تُحاذِرُ الأشْباحَ/

النواطيرَ، فى الطرقات

الأذرعَ الطويلة للماضي،

وهى تُدلى خناجرها من الشرفات)

وجدير بالذكر أن "فاكهة الرغبة التى تصلى فى مدفاة الرب" هو الديوان الشعرى الثانى لمحمد حسنى عليوة حيث صدر له من قبل ديوان "رقصة أخيرة برفقة ملاك".