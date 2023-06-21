البوابة - تستضيف دبي النسخة الـ 89 من مؤتمر 2024 العالمي للمكتبات والمعلومات خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس (آب) القادم. حيث اختارها الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، لاستضافة هذا الحدث السنوي الرئيسي للاتحاد، لتكن أول مدينة عربية في الشرق الأوسط تحظى بهذه الاستضافة.

دبي تستضيف مؤتمر 2024 العالمي للمكتبات والمعلومات

جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات

وكانت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات قد قدمت لاستضافة المؤتمر بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون ودائرة السياحة و الاقتصاد في دبي، وسلمت ملف الدولة، لتصبح بذلك دبي أول مدينة عربية في الشرق الأوسط تحظى بهذه الاستضافة، ما يؤكد ريادة الإمارات، مركزاً للتبادل الثقافي والمعرفي إقليمياً وعالمياً.

وقال رئيس جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فهد المعمري، إن فوز الإمارات، ممثلة في دبي، باستضافة وتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي للمكتبات والمعلومات في نسخته الـ 89 ، إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الدولة، بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مبيناً أن المؤتمر يمثل فرصة للزوار الدوليين لتجربة ثقافات المكتبات الأخرى والتعرف عليها، وللمشاركين من البلد المضيف والمنطقة للانغماس في المكتبات الدولية.

كما قال الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات : "إنه خلال السنوات الأخيرة وتحديدا مع إنشاء الأقسام الإقليمية ، التزمت "الإفلا" بأن تكون منظمة عالمية ، وهي تبذل المزيد لتعزيز الشمول الجغرافي والثقافي بما يتماشى مع قيمنا الأساسية ، وبعد 95 عاماً على تأسيسها ، نتطلع إلى عقد أول مؤتمر لنا على الإطلاق في العالم الناطق بالعربية، مشيرا إلى أن "الإفلا" باعتبارها منظمة عالمية ، تسعى إلى توفير مساحة للتبادل والتعلم بين الثقافات والاستماع لوجهات نظر أعضائها".

وأوضح عماد بشير رئيس لجنة "الإفلا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نتطلع إلى مشاركة المزيد حول خطط المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات خلال الحدث المرتقب ، حيث سيستعرض المشاركين عمل المكتبات في الإمارات والمنطقة بصفة عامة".

المصدر: 24 أبوظبي

اقرأ أيضاً:

صدور كتاب «ملكة خداع هوليوود: مطاردة العبقري الشرير»

صدور ترجمة عربية لكتاب "ميسي القصة الكاملة"