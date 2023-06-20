البوابة - صدر حديثا عن منشورات وسم، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "ميسي القصة الكاملة"، للكاتب الصحفي الإيطالي لوكا كايولي، ونقله إلى اللغة العربية المترجم عبد الرحمن النجار.

صدور ترجمة عربية لكتاب "ميسي القصة الكاملة"



وفى كتاب "ميسي القصة الكاملة"، يتتبع الكاتب الصحفي الإيطالي لوكا كايولي صعود نجم اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي، من قبل ولادته، مرورا بالحالة السياسية للأرجنتين، إلى البيئة الكروية في بلاده.



كما يتطرق الصحفي الإيطالي لوكا كايولي فى فصول الكتاب إلى التضحيات التي قدمتها أسرة ليونيل ميسي، ومرضه المبكر في نقص هرمون النمو، إلى تميزة في الصغر في التحكم في الكرة.



ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني

من مواليد 24 يونيو 1987، هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يعد أفضل لاعب في العالم، وينظر إليه الكثيرون على أنه أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. فاز بالعديد من جوائز الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بحصوله على الأحذية الذهبية الأوروبية. قضى معظم مسيرته الاحترافية مع برشلونة، حيث فاز بـ35 لقبًا مع النادي، بما في ذلك عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وسبعة ألقاب في كأس الملك.



ولد ونشأ في وسط الأرجنتين، وانتقل إلى إسبانيا لينضم إلى برشلونة في سن 13 عامًا، حيث شارك لأول مرة في الدوري عندما كان عمره 17 عامًا في أكتوبر 2004، وأثبت نفسه كلاعب أساسي للنادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفي أول موسم له كأساسي في سبتمبر لعام 2008 ساعد برشلونة على تحقيق أول ثلاثية في كرة القدم الإسبانية. في ذلك العام، وحينما كان يبلغ من العمر 22 عامًا، فاز بأول كرة ذهبية له.

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