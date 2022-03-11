دبي تطلق شهر القراءة تحت شعار «الإمارات تقرأ» تحتفي هيئة الطرق والمواصلات بدبي بشهر القراءة الذي يقام هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ» ويعدّ مناسبة وطنية كبيرة تهدف إلى تشجيع مختلف الفئات للاتجاه للقراءة والاطلاع وتحويلها إلى ممارسة يومية عند أفراد المجتمع.

دبي تطلق شهر القراءة تحت شعار «الإمارات تقرأ»

تطبيق «اقرأ مع الهيئة»



وقررت الهيئة بهذه المناسبة إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «اقرأ مع الهيئة» وتنظيم مبادرات وفعاليات افتراضية طيلة شهر مارس.

وذكرت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، أن دولة الإمارات تحتفي في كل عام بشهر القراءة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس شهراً وطنياً من كل عام للقراءة، من أجل تعزيز وزيادة الارتباط بثقافة العلم والمعرفة وتكثيف المبادرات والبرامج المشجعة على القراءة والاطلاع، وبهذه المناسبة أطلقت الهيئة 6 مبادرات افتراضية وتم الترويج عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية شهر مارس حتى 31.

وأضافت المحرزي أن الهيئة أطلقت الإصدار الجديد من تطبيق «اقرأ مع الهيئة» الذي تم الإضافة إليه 200 كتاب إلكتروني باللغة العربية والإنجليزية، و200 فيديو وكتاب صوتي، و200 مقالة، كما يتيح التطبيق لمستخدميه الاطلاع على المنشورات الصادرة من الهيئة مثل مجلة المسار ومجلة سلامة كما تم إضافة رابط إلكتروني لمنح القارئ إمكانية تصفح مختلف الصحف والمجلات.



وأوضحت المحرزي أن الهيئة مستمرة في تنظيم مبادرة «مستشار القراءة» للعام الثامن على التوالي، كما تنظم الهيئة مبادرة «اقرأ لي» وهي مبادرة خاصة للموظفين وأسرهم وستكون عبارة عن جلسات قراءة لعائلات الموظفين، وستطلق مسابقة افتراضية تستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «اكتب قصة واربح» وسيتم اختيار أفضل 10 قصص بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للآداب حيث سيتم تكريم الفائزين في نهاية الشهر الجاري ببطاقات نول قيمتها 500 درهم.

وستوزع الهيئة منشورات داخلية عن أهمية القراءة وفوائدها وذلك من أجل تحفيز الموظفين على تخصيص جزء من وقتهم للاطلاع والمعرفة وتعزيزاً لهذا الهدف أطلقت الهيئة "المكتبة الرقمية" لموظفيها في فبراير الماضي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والتي تعتبر المكتبة الرقمية الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تضم محتوى رقمياً في مجال البنية التحتية والنقل والمواصلات، بالإضافة لمحتويات متنوعة عن الهندسة والفضاء والاقتصاد وتشمل حالياً أكثر من 150 ألف عنوان.

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