مكتبة البوابة: "نحن شعب مهذب" تأليف سيرغي لافروف رجل الدولة والدبلوماسي السوفيتي، وزير خارجية الاتحاد الروسي، والعضو الدائم في مجلس الامن للاتحاد الروسي، وسفيرها الموفض فوق العادة.

مكتبة البوابة: "نحن شعب مهذب" تأليف سيرغي لافروف

سيرغي فيكتوروفيتش لافروف



لا يحتاج سيرغي فيكتوروفيتش لافروف الى تعريف فهو احد أكثر السياسيين المعاصرين موثوقية في روسيا، و((واجهتها)) على الساحة الدولية، وليس كثيراً ما تأتي الفرصة ان نعرف من الوزير مباشرةً ما يفكر فيه بشأن مشكلة معينة، وأن نطرح عليه سؤالاً، والأهم من ذلك_ أن نسمع منه الجواب، فمع هذا الكتاب، يحصل القارئ على هذه الفرصة. ان الحضور الواسع لجمهور سيرغيّ لافروف يحدث انطباعاً قوياً فمن بين مستمعيه ومحاوريه، ليس الدبلوماسيين والمسؤولين فحسب، بل الطلاب ورجال الاعمال وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء الحركات الاجتماعية للشباب، وهذا دليل على اداءه المذهل في العمل، واندماجه في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية، ومسؤوليته عن مستقبل البلد.



ولكن الشيء الرئيس في هذا الكتاب، هي تأملات الوزير حول أحداث السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة: النزاعات في سوريا وأوكرانيا، التعامل الصعب مع (الشركاء) الغربيين وإقامة علاقات مع عملاق الشرق _الصين، إصلاح هيئة الأمم المتحدة، والنضال من أجل القطب الشمالي.

إن العالم الحديث مختل التوازن _ فالمشاكل الجيوسياسية أصبحت تتزايد باطراد، ويمكن لروسيا الدولة القوية وصاحبة النفوذ، ان تغير الوضع الحالي للأمور، وكما قيل: (فمن غير روسيا وخلافا لروسيا، لا يمكن حل مشكلة دولية واحدة بالغة الأهمية)، وهذا ما هو متأكد منه الدبلوماسي سيرغي لافروف، فمن الممكن الوثوق به فهو يعي ما يقول.

سيرغي لافروف

إن سيرغي لافروف هو وزير الخارجية الروسي، من مواليد 21 مارس 1950، وإنه دبلوماسي روسي شغل منصب وزير خارجية روسيا منذ عام 2004م، وكان سابقًا وزير خارجية روسيا الاتحادية، حيث تم تعيينه في منصب وزير الخارجية من قبل رئيسين روسيين مختلفين، “دميتري ميدفيديف” في عام 2008، و”فلاديمير بوتين” في عام 2012، على التوالي، وقد عمل لافروف سابقًا دبلوماسيًا سوفيتيًا وسفيرًا لروسيا لدى الأمم المتحدة من 1994 إلى 2004، كما يجيد لافروف الإنجليزية والفرنسية والسنهالية، بالإضافة إلى لغته الأم الروسية، ويخضع لافروف لعقوبات شخصية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا لدوره في الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. (ويكيبيديا)

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