البوابة - في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا أمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو من أشهر مفسري القرآن الكريم بالعصر الحديث بأسلوب بسيط يصل إلى كل قلب وعقل، ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في السادس عشر من أبريل عام 1911 م بقرية دقادوس مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، ثم التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، وحصل على الابتدائية الأزهرية سنة 1923، ودخل المعهد الثانوي، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

ذكرى رحيل الشيخ محمد متولي الشعراوي أمام الدعاة

محمد متولي الشعراوي (1329 – 1419 هـ) عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق. يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث؛ حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، لقبه البعض بإمام الدعاة.

تخرج عام 1940م، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943م. بعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطا، ثم إنتقل بعد ذلك إلى المعهد الديني بالزقازيق ثم المعهد الديني بالإسكندرية وبعد فترة خبرة طويلة انتقل الشيخ الشعراوي إلى العمل في السعودية عام 1950 ليعمل أستاذًا للشريعة في جامعة أم القرى.

اضطر الشيخ الشعراوي أن يدرِّس مادة العقائد رغم تخصصه أصلًا في اللغة وهذا في حد ذاته يشكل صعوبة كبيرة إلا أن الشيخ الشعراوي إستطاع أن يثبت تفوقه في تدريس هذه المادة لدرجة كبيرة لاقت إستحسان وتقدير الجميع. وفي عام 1963 حدث الخلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين الملك سعود. وعلى أثر ذلك منع الرئيس جمال عبد الناصر الشيخ الشعراوي من العودة ثانية إلى السعودية، وعين في القاهرة مديرًا لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن مأمون. ثم سافر بعد ذلك الشيخ الشعراوي إلى الجزائر رئيسًا لبعثة الأزهر هناك ومكث بالجزائر حوالي سبع سنوات قضاها في التدريس وأثناء وجوده في الجزائر حدثت نكسة يونيو 1967، وقد سجد الشعراوي شكرًا لأقسى الهزائم العسكرية التي منيت بها مصر -و برر ذلك “في حرف التاء” في برنامج من الألف إلى الياء بقوله “بأن مصر لم تنتصر وهي في أحضان الشيوعية فلم يفتن المصريون في دينهم” وحين عاد الشيخ الشعراوي إلى القاهرة وعين مديرًا لأوقاف محافظة الغربية فترة، ثم وكيلًا للدعوة والفكر، ثم وكيلًا للأزهر ثم عاد ثانية إلى السعودية ، حيث قام بالتدريس في جامعة الملك عبد العزيز.

وفي نوفمبر 1976م إختار السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء آنذاك أعضاء وزارته، وأسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشئون الأزهر. فظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام 1978م.

أُعتبر أول من أصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر وهو بنك فيصل حيث أن هذا من إختصاصات وزير الاقتصاد أو المالية (د. حامد السايح في هذه الفترة)، الذي فوضه، ووافقه مجلس الشعب على ذلك.

وفى عام 1963، وعلى إثر الخلاف بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والملك سعود ومعاملة المصريين هناك كمبعوثين من الدرجة الثانية، اتخذ الرئيس جمال عبدالناصر قرارًا بعدم عودة المصريين للمملكة، ومن ثم فلم يعد الشعراوي للسعودية، وعين في القاهرة مديرًا لمكتب شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون، ثم سافر إلى الجزائر رئيسًا لبعثة الأزهر لسبع سنوات، وهناك كان يلقى محاضرة دينية أسبوعية في المركز الثقافى الملحق بالسفارة المصرية، وكان الجزائريون يحتشدون لسماع المحاضرة التي تصل إليهم عبر مكبرات صوت.

ومن الجزائر بدأت انطلاقة الشعراوي الأولى للشهرة وكانت تطبع محاضراته ويتلقفها الجزائريون.

وفيما هو في الجزائر حدثت نكسة يونيو 1967، وقد سجد الشعراوى شكراً وبرر ذلك في برنامج "من الألف إلى الياء" بأن مصر لم تنتصر لأنها ارتمت بأحضان الشيوعية، وحين عاد إلى القاهرة عين مديرًا لأوقاف الغربية، ثم وكيلا للدعوة، ثم وكيلاً للأزهر، ثم عاد ثانية إلى المملكة العربية السعودية، للتدريس في جامعة الملك عبدالعزيز.

وفى نوفمبر 1976م اختاره ممدوح سالم وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر، حتى أكتوبر عام 1978م، وأنشأ بنك فيصل، وفى سنة 1987م اختير عضواً بمجمع اللغة العربية.

تزوج الشيخ الشعراوي وهو في الابتدائية بناء على رغبة والده الذي اختار له زوجته ورزق بثلاثة أولاد وبنتين، وهم: سامى وعبدالرحيم وأحمد، وفاطمة وصالحة. وتوفى في مثل هذا اليوم 17 يونيو من العام 1998م.

محمد متولي الشعراوي



المؤلفات

الفضيلة والرذيلة

مريم و المسيح

المعجزة الكبرى: الإسراء والمعراج

فقه المرأة المسلمة

الغيب

السحر و الحسد

الشيطان والإنسان

الخير و الشر

الأنوار الكاشفة لما في كتاب العشماوي من الخطأ والتضليل والمجازفة

قصص الأنبياء ومعها سيرة الرسول

عذاب النار

شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها

100 سؤال وجواب في الفقة الإسلامي

نهاية العالم

‫الله والنفس البشرية ‬

الجهاد في الإسلام

الجنة وعد صدق

أسماء الله الحسنى

من فيض الرحمن

الحلال والحرام

المرأة في القرآن

المرأة والرجل وخصوم الإسلام

الحج المبرور

التربية في مدرسة النبوة

الانسان الكامل محمد صلى الله عليه وسلم

جامع البيان في العبادات والأحكام

البعث والميزان والجزاء

قصص الصحابة و الصالحين

القضاء والقدر

‫أسئلة حرجة وأجوبة صريحة‬

الأدلة المادية على وجود الله

الكبائر

الاسلام عقيدة ومنهاج

الحياة و الموت

الفتاوى

الأحاديث القدسية – الجزء الأول

الأحاديث القدسية – الجزء الثاني

الفقه الإسلامي الميسر وأدلته الشرعية – المجلد الأول

الفقه الإسلامي الميسر وأدلته الشرعية – المجلد الثاني

تفسر القرآن الكريم للشعراوي – المجلد الأول - المجلد العشرين

معجزة القرآن – الجزء الأول - الجزء العاشر

انت تسأل والاسلام يجيب

هذا ديننا

سيرة آل البيت

رداً على الملاحدة والعلمانيين

أنبياء الله

الوصايا

الهجرة النبوية

التوبة

تلك هي الأرزاق

دعاء الأنبياء والصالحين

المصدر: النهار / mktbtypdf

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