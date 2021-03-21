رحيل الدكتورة والكاتبة نوال السعداوي عن عمر يناهز 90 عاماً

رحلت منذ قليل الدكتورة نوال السعداوي منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، حيث تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات...

ولدت السعداوي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1931، وهي طبيبة، وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص. تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

أعمالها

بدأت السعداوي الكتابة مبكراً، فكانت أول أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوان «تعلمت الحب» في عام 1957، وأولى رواياتها «مذكرات طبيبة» عام 1958، ويعتبر كتاب «مذكرات في سجن النساء» (1986) من أشهر أعمالها.

صدر لها أربعون كتاباً، وأعيد نشرها وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة وتدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية، وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواح ثقافية واجتماعية وسياسية.

ومن أعمالها أيضاً: «الوجه العاري للمرأة العربية»، «مذكرات طبيبة»، و«أوراق حياتي».



وتعد الدكتورة نوال إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، حتى أنه يصعب على القارئ أن يقف منها موقفا وسطا، فإما أن يكون معها وإما أن يكون ضدها، فهى أشهر من نادى بتحرير المرأة من قيودها، ومن جهر بالعصيان لما سمته "المجتمع الذكورى"، وفوق كل ذلك هى صاحبة كتب وأعمال لا تزال إلى اليوم صاحبة صدى واسع، وقضايا مهمة، منها وضع المرأة فى الإسلام، ومحاربتها ظاهرة الختان الإناث رحم الله الأديبة الكبيرة نوال السعداوي.

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