"رغوة سوداء" لحجي جابر تصدر باللغة الإنجليزية عن منشورات Amazon Crossing وتروي حلم الهجرة ومعاناة الافارقة اليهود مع العنصرية الإسرائيلية . وصلت رواية الارتيري حجي جابر إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر، فى دورتها لعام 2019. وصدرت الترجمة الإنجليزية في 224 صفحة، نقلتها من اللغة العربية إلى الإنجليزية المترجمة الأميركية مارسيا لينكس كويل المتخصصة بترجمة الأدب العربي.

"رغوة سوداء" لحجي جابر تصدر باللغة الإنجليزية

رواية "رغوة سوداء"





وفي رواية "رغوة سوداء" يسرد الروائى الإريتري حجى جابر حكاية البؤس الذى يدفع الشباب فى البلدان الفقيرة إلى بذل كل شىء فى سبيل الهجرة إلى مكان يعتقدون أنه يؤمن لهم فرصة أفضل فى الحياة منطلقا من الخلفية التى دفعت يهود الفلاشا إلى الهجرة إلى إسرائيل.



ويروى الروائى الإريتري فى روايته رغوة سوداء كيف أن الواحد من هؤلاء المهاجرين يكون مستعدا لخوض المخاطر، وللكذب واختراع حياة غير تلك التى عاشها والهدف واحد: الفرار من البؤس والأمل فى حياة أفضل. هكذا يفعل، داوود الذى لم يكن يهوديا، فيخترع لنفسه شخصية جديدة، مغيراً اسمه وتاريخه، ويفعل أقصى الممكن حتى يستطيع الخروج مع يهود الفلاشا إلى إسرائيل وهناك تبدأ معاناة جديدة يكتشفها فى المهاجرين سمر البشرة الذين سبقوه إلى هناك، ويدخلنا فى تفاصيل حياتهم وبؤسهم ومعاناتهم ثم فى حياة وبؤس الذين هاجروا إلى أرض الميعاد مع حلم أنها ستوفر لهم حياة كريمة لكن هذا الوهم يتبدد. ويغير داوود اسمه مرة أخرى ليعيش حياة أخرى لكن كل هذا لم ينقذه من حالة الخوف التى يعيشها سواء بسبب لون بشرته أو بسبب كونه مهاجرا.

أحلام مجهضة



عبر رواية "رغوة سوداء" يدخل القارئ إلى عمق أحلام وآمال "داوود" ونظرته إلى الحياة والحب، والرغبة الشديدة في التخلص من حياة بائسة، إنها رواية الأحلام المجهضة عل الرغم من كل التضحيات.



"رغوة سوداء" لحجي جابر تصدر باللغة الإنجليزية

حجي جابر

حجي جابر، روائي وصحفي إريتري من مواليد عام 1976، صدر له حتى الآن أربع روايات منها رواية "سمراويت" الحائزة على جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2012 و ورواية لعبة المغزل ورواية "رغوة سوداء"، تُرجمت بعض من أعماله إلى لغات عديدة مثل اللغة الإنجليزية، والإيطالية، والعبرية وغيرها.

المصدر: arablit.org، امازون، اليوم السابع

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